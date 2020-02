Polizia locale unione terre e fiumi: il sindaco Pagnoni incontra i sindacati autonomi. continua la chiusura totale al dialogo da parte degli altri due sindaci

Da: DICCAP e SULPL Ferrara.

Il SULPL (Sindacato Unitario Lavoratori Polizia Locale) e DICCAP (Dipartimento Autonomie Locali), intervengono nuovamente sulla situazione dell’ Unione Terre e Fiumi.

Oggi il Sindaco Pagnoni, di fatto smarcandosi dalle posizioni degli altri due sindaci, ha incontrato Falcitano, rappresentante dei sindacati autonomi, che da soli rappresentano circa un terzo del Corpo.

Il Sindaco di Copparo, che ha la delega alla Polizia Locale, ha recepito le istanze del Sindacato Autonomo, impegnandosi a discuterne in giunta con gli altri due Sindaci, che invece hanno dimostrato chiusura totale, preferendo incontrare i soli Sindacati Confederali.

SULPL e DICCAP ritengono che gli amministratori pubblici debbano recepire le istanze DI TUTTE le parti sociali, come solitamente viene fatto in ogni stato di diritto.

I Sindaci di Tresignana e Riva del Po invece hanno di fatto deciso di chiudere al dialogo con chi ha portato alla luce da diversi mesi le diverse problematiche del Comando già ampiamente segnalate, preferendo l’interlocuzione con i funzionari di CGIL-CISL-UIL.

Da sempre DICCAP e SULPL ritengono importante che ogni Sindacato possa esprimere democraticamente sui tavoli preposti il proprio pensiero in rappresentanza dei lavoratori, ma invece duole prendere atto che non per tutti è così, con particolare riferimento ai funzionari della FP-CGIL di Ferrara e dell’Unione Terre e Fiumi, Vitali e Greco, a cui Falcitano ha chiesto un confronto pubblico davanti ai lavoratori da almeno 18 mesi, richieste sempre cadute nel vuoto.

Con particolare riferimento alla Polizia Locale cè qualcuno che continua a raccontare favole ai lavoratori, dimenticandosi che per la Polizia Locale, esiste si il Contratto Nazionale, ma esistono anche due leggi (Nazionale e Regionale) che ben disciplinano Ruolo e Funzioni degli Agenti.

Molto spesso questi due aspetti non vengono presi in considerazione da parte di qualche funzionario confederali che dice di “Rappresentare TUTTI i lavoratori”.

Commenta