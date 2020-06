Polizia locale Vigarano Mainarda: dall’amministrazione solo promesse non mantenute

Tempo di lettura: 2 minuti

Da: DICCAP e SULPL

I Sindacati DICCAP (Dipartimento Autonomie Locali) e SULPL (Sindacato Unitario Lavoratori Polizia Locale), Sindacati più rappresentativi per la Polizia Locale Italiana, sono costretti a tornare nuovamente su quanto sta avvenendo per la Polizia Locale di Vigarano Mainarda.

Dopo i primi interventi pubblici ove si segnalava a più riprese che a Vigarano dopo 2 anni dalla sottoscrizione del Contratto nazionale non si sono ancora attivate a livello decentrato le indennità di servizio esterno per la Polizia Locale, e non si è mosso nulla neppure sul fronte della Pensione Integrativa, l’amministrazione nella persona del Vice Sindaco da diversi mesi aveva garantito sia pubblicamente e con alcune mail dirette ai Sindacati autonomi di essere in dirittura da arrivo per la definizioni degli accordi.

Ma nonostante questi impegni duole constatare che nulla si è mosso ed incredibilmente non è stata ancora predisposta a livello contrattuale la dovuta indennità esterna e la pensione integrativa per gli Agenti della Polizia Locale.

I Sindacati preso atto di tutto ciò hanno inviato apposita comunicazione all’amministrazione per definire in apposito incontro le due importanti questioni entro e non oltre il 21 Giugno.

Termine oltre il quale in mancanza di riscontri concreti si darà avvio alle relative iniziative sindacali a tutela degli Agenti della Polizia Locale di Vigarano Mainarda, tra cui anche la Proclamazione dello Stato di Agitazione.

Commenta