Polizie locali provincia di Ferrara: nessuna indennità per gli agenti che svolgono controlli AntiCovid.

Comunicato Stampa Polizie Locali.

I Sindacati DICCAP (Dipartimento Autonomie Locali ) e SULPL (Sindacato Unitario Lavoratori Polizia Locale), Sindacati più rappresentativi per la Polizia Locale Italiana, sono nuovamente a porre l’attenzione sulla problematica riguardante le indennità di ordine pubblico per gli Agenti delle Polizie Locali della Provincia di Ferrara.

In questi mesi la Prefettura di Ferrara ha autorizzato la liquidazione delle indennità per il solo Corpo di Polizia Locale “Terre Estensi” di Ferrara-Voghiera-Masi Torello, ma nessuna indennità è invece stata liquidata alle restanti Polizie Locali dei Corpi della Provincia che hanno continuato a svolgere il loro importante e costante lavoro per garantire il rispetto delle normative COVID.

Da Cento a Comacchio le Polizie Locali non si sono mai tirate indietro davanti alle richieste di controlli contro gli assembramenti, sulla chiusura dei locali negli orari indicati dai DPCM e dalle normative Regionali ed ora di nuovo sul controllo più stringente su strada delle autocertificazioni per gli spostamenti delle persone nella nota Zona Rossa che interessa anche l’intera Provincia.

Ma come ad inizio pandemia anche in queste settimane non sono state pagate le liquidazioni delle spettanze per le indennità di ordine pubblico per gli Agenti, e duole sottolinearlo, ma si sta ripetendo quanto avvenuto un anno fa, e solo dopo le pressanti richieste dei Sindacati Autonomi si era risolta la problematica che, tuttavia, non siamo in grado di comprendere a quali livelli trovi tanti ostacoli.

I Sindacati Autonomi hanno pertanto indirizzato nuovamente una richiesta alla Prefettura di Ferrara per poter autorizzare la liquidazione delle indennità.

Non devono esistere differenze tra divise, tutti i Corpi di Polizia sono e saranno sempre in prima linea per far rispettare le normative COVID, ma duole prendere atto che in Provincia di Ferrara, diversamente da quanto avviene in altre province della nostra Regione, in questi mesi sono emerse diverse problematiche dalle indennità fino ai tamponi e alle vaccinazioni.

Problematiche che sono state risolte solo dopo con le numerose richieste e istanze di DICCAP e SULPL, come sta avvenendo in questi giorni per le indennità di ordine pubblico che confidiamo siano liquidate a breve con l’Intervento prefettizio.

