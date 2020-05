Ponte della Festa della Repubblica: stazioni ecologiche sempre aperte, tranne il 2 giugno

Tempo di lettura: 2 minuti

Da: Relazioni con i media, area Ferrara-Modena

Durante il prossimo ponte per la Festa della Repubblica, tutte le stazioni ecologiche di Hera del comune di Ferrara rimarranno a disposizione del pubblico nei consueti orari: sabato, domenica e lunedì, quindi, le aperture saranno regolari.

Le stazioni ecologiche rimarranno invece chiuse martedì 2 giugno, in occasione della Festa della Repubblica Italiana e riapriranno regolarmente il giorno successivo.

Tutti i dettagli sui turni dei centri di raccolta sono disponibili sul sito del Gruppo Hera o sulla app “il Rifiutologo”, disponibile sia per Android sia per iOs.

Cosa portare alla stazione ecologica

A questo servizio i cittadini possono portare gratuitamente, oltre ai consueti carta, cartone, vetro, plastica e lattine, oli e batterie, tutti quei rifiuti urbani che devono essere raccolti in maniera differenziata ma, per tipologia, dimensioni o peso, non possono essere inseriti nei contenitori stradali o domiciliari (ad esempio, rifiuti da apparecchiature elettriche, inerti, medicinali scaduti, pneumatici, oli da cucina e minerali, cartucce per stampanti, ingombranti di vario genere, potature e ramaglie, ecc…). Con il conferimento si possono ottenere sconti sulla bolletta dei rifiuti.

L’area del riuso

Presso la stazione ecologica di via Caretti è disponibile anche l’area del riuso, uno spazio nel quale i cittadini possono portare mobili come tavoli, sedie, letti e reti, librerie, stoviglie, libri e oggettistica varia purché in buono stato. Tutto ciò che viene lasciato nell’aera del riuso è ad ogni effetto una donazione e il materiale verrà poi consegnato alla Onlus Officina68, che provvederà poi ad avviare i beni ritenuti idonei al circuito del riuso.

Ritiro gratuito degli ingombranti

E se il rifiuto non entra nel bagagliaio? Ci pensa Hera: basta chiamare il Servizio Clienti (anche la telefonata all’800.999.500 è gratuita) e fissare un appuntamento e, nel giorno concordato, lasciare il rifiuto ingombrante a piano strada, fuori dall’abitazione.

Commenta