Ponte festivo del 2 giugno: Urp e Biblioteca comunale chiusi + ripristino servizio restituzione libri letti

Da: Comune di Codigoro

In occasione del ponte festivo della Festa della Repubblica, l’Amministrazione Comunale segnala che lunedì 1 giugno 2020 l’Ufficio per le Relazioni con il Pubblico e la Biblioteca comunale resteranno chiusi al pubblico. Da mercoledì 3 giugno prossimo, inoltre, sarà ripristinato, nella biblioteca comunale “Giorgio Bassani”, il servizio di restituzione dei libri in prestito. Nell’atrio della biblioteca stessa sarà posto uno scatolone, all’interno del quale dovranno essere depositati i libri da restituire. Allo stesso modo, all’interno di un carrello, gli utenti potranno continuare a reperire i libri richiesti in prestito, secondo le modalità in uso dal 4 maggio scorso (prenotazione telefonica, via mail o attraverso il portale bibliotecario).

Sino a nuove e diverse disposizioni non sarà consentito l’accesso alla biblioteca. Come previsto dalle linee guida ministeriali e regionali, i libri restituiti saranno sottoposti ad una quarantena (di 10 giorni consecutivi), all’interno di una sala isolata ed aerata. Allo scadere della quarantena i libri stessi saranno reimmessi nel circuito del prestito bibliotecario. Per ulteriori informazioni, si suggerisce di contattare i seguenti recapiti, da MERCOLEDI’ 3 GIUGNO 2020: tel. 0533-729585 ed e-mail biblioteca@comune.codigoro.fe.it

