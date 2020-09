post covid, LegaER: “export, Regione istituisca desk per consentire viaggi di lavoro in sicurezza”

Tempo di lettura: 2 minuti

Da: Ufficio Stampa LegaER

“La Regione Emilia-Romagna istituisca un desk che eroghi un servizio di assistenza e consulenza per facilitare le aziende impegnate a predisporre viaggi per motivi lavorativi, onde evitare che i loro dipendenti e collaboratori rimangano bloccati in altre Nazioni”.

E’ quanto chiedono, con una interrogazione presentata alla Giunta regionale a prima firma del capogruppo Matteo Rancan, i consiglieri regionali della Lega ER.

Gli esponenti del Carroccio, nello specifico, si appellano al presidente della Regione, Stefano Bonaccini affinché attivi un “servizio di assistenza comune, chiaro ed univoco che favorisca la ripresa delle attività economiche di export delle aziende emiliano romagnole”. I consiglieri regionali della Lega ricordano “l’importante ruolo che l’export ricopre all’interno della nostra regione”, tant’è che “risulta discutibile la mancanza di un servizio di assistenza e consulenza che permetta alle aziende che operano con l’estero, talvolta in modo esclusivo, di poter predisporre viaggi per motivi di lavoro.

La spiccata vocazione all’export del nostro sistema economico-industriale è infatti confermata dal dato sul valore dei beni esportati fuori dal Paese, che negli ultimi 10 anni hanno rappresentato un valore che oscilla tra il 24,9 e il 31,7% del Pil.

Nell’emergenza sanitaria dovuta al diffondersi del virus Covid – 19, non si sono regolamentate le misure che consentano alle nostre realtà imprenditoriali, appunto eccellenze dell’export, di operare. Mancano – ricordano gli esponenti del Carroccio in consiglio regionale – misure certe che consentano di lavorare in sicurezza e, quindi, di dare un futuro alle imprese, cuore pulsante dell’economia nazionale. Tant’è che alcune società, si sono adoperate autonomamente redigendo un protocollo per le trasferte, condiviso con dipendenti e clienti, acquisiti e potenziali, che soffrono delle stesse difficoltà. I lavoratori di queste aziende si sono dotati di “Kit Covid”, di un invito di lavoro sottoscritto dalle due parti e di un protocollo di comportamento per la trasferta, che prevede anche il monitoraggio costante della temperatura. “Tuttavia – denunciano i leghisti – manca un vero desk di assistenza regionale, che vada a implementare con ulteriori servizi di supporto il sito web già predisposto dal ministero”.

Commenta