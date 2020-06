Post covid, Marchetti (Lega ER): “Passato nostro emendamento: riconoscimento economico anche ad operatori per anziani e disabili”

Tempo di lettura: < 1 minuto

Da: Ufficio Stampa Lega Emilia-Romagna

“Via libera al riconoscimento economico promesso lo scorso 22 maggio dall’Assessore regionale alla Sanità, Raffaele Donini, anche per tutti gli operatori sociali e sanitari occupati nei servizi per anziani, per disabili, e per coloro che, durante l’epidemia da Covid, sono stati impegnati nei servizi di soccorso e di trasporto sanitario con ambulanze, con particolare riferimento alle Cra, eventualmente attraverso adeguate fonti di finanziamento”. Soddisfatto il consigliere regionale della Lega E-R, Daniele Marchetti, per l’approvazione dell’emendamento presentato dal Carroccio alla Risoluzione del Pd che “impegna la Giunta a valutare la possibilità di estendere il riconoscimento previsto per gli oepratori della sanità anche a tutti gli operatori sanitari impiegati nelle Cra (Case residenza anziani)”. “Si tratta di un riconoscimento doveroso nei confronti dell’impegno di chi è stato ed è tuttora in prima linea” conclude Marchetti.

