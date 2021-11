Tempo di lettura: 2 minuti

Questa Segreteria Regionale, esordisce il Segretario Generale Morgese, non può rimanere inerme davanti al post della delegata ai quartieri del sindaco di Bologna, Erika Capasso , che ricoprendo un ruolo istituzionale di cosi importante rilievo ha pensato bene su Instagram di postare per 24 ore, nella zona “storia” , un video col simbolo anarchico ed il noto acronimo offensivo per tutte le Forze di Polizia . Sorvolando, ma sempre memori e riconoscenti agli innumerevoli caduti, dal dopoguerra ad oggi, che hanno sacrificato la loro vita per la sicurezza di questa Città e dei suoi cittadini e di cui ormai è consolidato il legame ancor più forte con tutti gli appartenenti alle FFPP, ma ancor di più coi Comandanti di Stazione che abbracciano sempre con la loro esperienza ed i loro consigli il Cittadino che bussa alla porta della Caserma , è altresì deludente vedere invece il rappresentante di questi pubblicare una icona dell’insulto alle FFPP. Le scuse della delegata in realtà non leniscono un dolore perché rivelatrici di un pensiero nascosto e profondamente radicato . No, è opportuno che il Sindaco prenda chiaramente le distanze da questa “Giano Bifronte” che non può rappresentare un Sindaco alle cerimonie dei nostri Caduti , cosa che se accadesse sarebbe una offesa senza pari, ed allo stesso modo il Sindaco Lepore non può permettersi di essere associato ad una tale persona. Abbiamo il supporto e la solidarietà della gente, siamo sicuri di avere quello del Sindaco e di tutto il consiglio Comunale , non siamo sicuri di averlo da qualche delegato di questo. Anche noi, oltre a dare sicurezza la vogliamo, ed ora ci pare di non averla e, conclude Morgese valuteremo se agire nelle sedi istituzionali e giurisdizionali.

