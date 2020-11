Poste Italiane: in provincia di Ferrara continua a crescere l’e-commerce

Tempo di lettura: 3 minuti

Da: Poste Italiane

Nei primi nove mesi del 2020 si registra un incremento del 148% delle consegne e-commerce rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Pronti nuovi servizi

Ferrara, 25 novembre 2020 – Cresce ancora il numero dei pacchi e-commerce consegnati da Poste Italiane in provincia di Ferrara. Nei primi nove mesi del 2020, infatti, si è registrato un incremento del 148% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

L’Azienda, grazie alla propria capillarità e all’efficienza della rete distributiva, che sul territorio può contare su 6 Centri di Recapito (Ferrara Centro, Ferrara Sud, Argenta, Cento, San Giuseppe di Comacchio e Copparo) e 98 Uffici Postali, è riuscita a far fronte alle nuove esigenze del mercato, ai nuovi bisogni dei consumatori e soprattutto al considerevole incremento di richieste dei cittadini in questo periodo di emergenza.

“Per Poste Italiane – come ricordato dall’AD di Poste Italiane Matteo Del Fante in occasione della presentazione dei risultati del terzo trimestre – il segmento B2C mostra un trend solido dopo aver registrato un terzo trimestre molto forte, con volumi di vendite significativi. A ottobre, che è andato ancora meglio di settembre, e a novembre abbiamo assistito a una costante crescita. Inoltre, stiamo entrando in un periodo importante per questo tipo di mercato”.

A livello nazionale, nei primi nove mesi dell’anno, grazie al modello di recapito Joint Delivery, è stato consegnato il numero record di 53 milioni di pacchi, circa il 42% in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, determinando un risultato operativo (EBIT) in crescita del 34,7%.

E grazie alla spinta del Black Friday e degli acquisti natalizi ormai alle porte, le prossime settimane rappresenteranno un periodo di alti volumi di consegna per la rete logistica di Poste Italiane, che si conferma fra i partner di distribuzione più scelti dal mercato, grazie ai suoi servizi, ai 27 mila portalettere, 33.500 mezzi e oltre 1.800 centri di distribuzione. In provincia di Ferrara sono presenti 35 Punto Poste che offrono i servizi di ritiro e spedizione pacchi e presso i quali è possibile ritirare i propri acquisti in modo semplice e veloce. La rete Punto Poste di Ferrara comprende: 34 tabaccherie e un Locker (nel capoluogo), punto self-service con orari di apertura estesi attraverso il quale si può anche effettuare il reso dei propri acquisti online che devono essere spediti con Poste Italiane.

Inoltre, anche per i cittadini della provincia di Ferrara la consegna e-commerce di Poste Italiane si arricchisce di nuovi servizi. Inviando un messaggio WhatsApp al numero 3715003715, si entra in contatto con l’Assistente Digitale Poste, che restituisce un apposito link alle informazioni richieste per verificare lo stato della spedizione. Per eseguire la tracciatura è necessario indicare il codice di invio presente sotto il simbolo a barre del prodotto inviato o, in caso di acquisto online, il numero fornito dal venditore.

La rete logistica di Poste Italiane è destinata ad ampliarsi: nei giorni scorsi Poste Italiane ha sottoscritto un accordo preliminare per l’acquisizione di Nexive Group. Un risultato che porterà Poste Italiane a poter contare su sinergie importanti, come sottolineato dall’AD Matteo Del Fante: “L’accordo per la possibile acquisizione di Nexive è utile al Paese, crea valore e nello stesso tempo migliora la qualità del servizio di recapito”.

Poste Italiane – Media Relations

Commenta