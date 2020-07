Prefettura di Ferrara – Massimo rigore sul rispetto delle norme di contrasto al COVID-19 dopo le “notti brave” sui Lidi di Comacchio

Tempo di lettura: 2 minuti

Da: Ufficio Stampa Prefettura di Ferrara

Il Prefetto Michele Campanaro ha presieduto questo pomeriggio, a palazzo don Giulio d’Este, una Riunione Tecnica di Coordinamento, immediatamente convocata per fare il punto della situazione dopo i fatti avvenuti sui Lidi di Comacchio, nella notte fra sabato e domenica dello scorso fine settimana, quando le Forze dell’Ordine sono dovute intervenire ripetutamente per disperdere gli assembramenti sui principali luoghi della movida.

Presenti all’incontro il Questore Cesare Capocasa, il Comandante Provinciale dei Carabinieri Gabriele Stifanelli e il Comandante provinciale della Guardia di Finanza Cosimo D’Elia.

La rilevante presenza di turisti registrata sul litorale comacchiese nello scorso fine settimana, costituita in buona parte da giovani, spesso incuranti del rispetto delle norme sul distanziamento fisico in prevenzione del COVID-19, ha favorito molteplici situazioni di assembramento, che hanno richiesto l’intervento dell’Arma dei Carabinieri, con uno straordinario impiego di uomini e mezzi.

“Dobbiamo certamente assicurare il divertimento dei nostri giovani, ma sempre in una cornice di piena sicurezza – ha sottolineato il Prefetto Campanaro – Ringrazio gli operatori delle Forze dell’Ordine, dell’Arma dei Carabinieri in particolare, per la tempestività degli interventi effettuati, in condizioni ambientali e operative di particolare difficoltà, rispetto alle situazioni di criticità segnalate. Occorre, tuttavia, evitare che si ripetano comportamenti dissennati e di assoluta irresponsabilità come quelli registrati nello scorso fine settimana, che rischiano di creare le peggiori condizioni per l’esposizione al rischio di nuovi contagi da COVID-19”.

Il Prefetto ha, quindi, disposto l’immediato rafforzamento dei controlli sui locali della movida comacchiese, con la presenza anche dell’Ispettorato del Lavoro, dei Vigili del Fuoco e della Polizia Locale, per l’attenta verifica del rispetto dei Protocolli sul contrasto alla diffusione del contagio. “Ho sentito il Sindaco di Comacchio, il quale ha convenuto sull’importanza d’interventi immediati, riservandosi di valutare, in presenza di condizioni di palese violazione delle norme di contenimento del contagio, come quelle registrate nell’ultimo fine settimana, l’adozione di provvedimenti sulla drastica limitazione degli orari di apertura dei locali di pubblico intrattenimento. Nei confronti dei titolari degli esercizi che non saranno in grado di far rispettare il corretto distanziamento interpersonale, saranno, quindi, applicate le sanzioni previste dalla vigente normativa, sino alla temporanea chiusura del locale”.

Commenta