Prefettura di Ferrara: risultati delle attività di controllo

A seguito delle determinazioni assunte in seno al Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, le Forze dell’ordine territoriali hanno avviato le quotidiane attività di controllo sull’attuazione delle misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, già previste dai D.P.C.M. 8 e 9 marzo 2020 ed ulteriormente rafforzate con l’entrata in vigore del D.P.C.M. 11 marzo 2020.

I controlli sono finalizzati ad accertare che lo spostamento da Comune a Comune, o all’interno dello stesso ambito cittadino, sia giustificato esclusivamente da esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute, sulla base di autodichiarazione resa all’operatore di polizia.

Sul sito della Prefettura www.prefettura.it/ferrara è pubblicato il modello di autodichiarazione utilizzabile.

I risultati delle attività condotte sul territorio provinciale da Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza nella giornata 12 marzo 2020 sono i seguenti:

Persone controllate ………………………………………….. 345

Persone denunciate ex art. 650 c.p. ……………………………27

Persone denunciate ex art. 495 e 496 c.p………………………..0

Persone denunciate per altri reati ……………………………….0

Persone arrestate…………………………………………………0

Esercizi commerciali controllati ………………………………937

Titolari esercizi commerciali denunciati ex art. 650 c.p. ………..2

Titolari esercizi commerciali sanzionati amministrativamente…..0

