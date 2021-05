Prefettura e Camera di Commercio rafforzano il sistema di tutela dell’economia legale.

Tempo di lettura: 3 minuti

Comunicato Stampa Prefettura di Ferrara.

A Palazzo don Giulio d’Este, il Prefetto Michele Campanaro e il Commissario straordinario della Camera di Commercio Paolo Govoni hanno sottoscritto il “Protocollo d’intesa per favorire la legalità e la trasparenza d’impresa nella provincia di Ferrara”.

Il Prefetto di Ferrara Michele Campanaro e il Commissario Straordinario della Camera di Commercio di Ferrara Paolo Govoni hanno sottoscritto stamane, nel salone d’onore di Palazzo don Giulio d’Este, il “Protocollo d’intesa per favorire la legalità e la trasparenza d’impresa nella provincia di Ferrara”.

Il documento, firmato alla presenza del Questore Cesare Capocasa, del Comandante provinciale dei Carabinieri Gabriele Stifanelli e del Comandante provinciale della Guardia di Finanza Cosimo D’Elia, si pone l’obiettivo di prevenire il pericolo d’infiltrazione della criminalità organizzata nel tessuto economico sano, attraverso la creazione di una rete istituzionale che favorisca la trasmissione e la fruizione di dati e informazioni attinenti al sistema imprenditoriale.

“Mai come in questo momento storico – ha sottolineato il Prefetto Campanaro – è fondamentale intercettare per tempo e, se possibile, anticipare nelle risposte, le criticità del sistema produttivo suscettibili di determinare un’espansione degli interessi illeciti e criminali”. Due, pertanto, le parole chiave alla base dell’intesa siglata: conoscenza delle dinamiche interne alla vita delle aziende e capacità di lettura dei possibili segnali di allarme.

In base all’Accordo, la locale Camera di Commercio mette gratuitamente a disposizione della Prefettura e delle Forze dell’ordine la piattaforma informatica denominata “Regional Explorer” (REX), una ricca banca dati realizzata dalla società consortile Infocamere. Rispetto a precedenti applicativi, la nuova piattaforma camerale consentirà di approfondire le dinamiche interne alla vita delle imprese attraverso l’acquisizione di informazioni riguardanti, in particolare, assetti societari, criticità economico-finanziarie ed altri possibili indicatori, utili a rilevare segnali di allarme sull’esposizione delle aziende a rischi di infiltrazione mafiosa, con analisi valorizzabili all’interno del Gruppo Interforze Antimafia che opera in Prefettura.

L’iniziativa, fortemente voluta dal Prefetto, rafforza l’azione di prevenzione svolta dalle Forze di polizia, costantemente impegnata nell’azione di monitoraggio del tessuto produttivo. “Sappiamo bene che l’emergenza sanitaria ha causato una profonda crisi sociale ed economica – ha rimarcato il Prefetto nell’illustrare i contenuti del Protocollo – creando le condizioni più favorevoli alle infiltrazioni criminali, anche nei tessuti apparentemente più sani. Questo Protocollo rappresenta uno strumento di rilevanza strategica ai fini dell’individuazione di ogni possibile segnale di allarme,mettendo a disposizione degli addetti ai lavori di Prefettura, Questura, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza un’accurata e completa mappatura delle circa 40.000 aziende del territorio”.

La durata dell’Intesa siglata oggi coincide con la durata massima del progetto camerale, sino al 31 dicembre 2024, salvo rinnovi espressi.

Commenta