Premi Fair Play “Valentino Galeotti” del Panathlon Club di Ferrara

Tempo di lettura: 2 minuti

Da: Panathlon Club Ferrara

Uno dei compiti dei Panathlon Club è quello di promuovere sul territorio il concetto di Fair Play e riconoscere e valorizzare i gesti, le

persone, le organizzazioni che si impegnano in tal senso. Per perseguire questo obbiettivo il Panathlon Club di Ferrara annualmente

consegna i suoi Premi Fair Play, dedicati dal 2019 alla figura del past president Valentino Galeotti. Per farlo ha bisogno di raccogliere

segnalazioni e in questo mondo sempre più connesso si è pensato che il modo migliore per farlo sia promuovere il premio tramite i social

network e le segnalazioni tramite email.

Le categorie per le quali presentare le candidature sono 4:

• IL GESTO ad atleti o team per gesti di Fair Play che si sono svolti nel 2020 (premio internazionale di

riferimento “Pierre De Coubertin”)

• IL GESTO (under 20) ad atleti o team under 20 per gesti di Fair Play che si sono svolti nel 2020

(premio internazionale di riferimento “Fair Play per i Giovani – Jacques Rogge”)

• ALLA CARRIERA per chi ha dimostrato un atteggiamento di sportività e di costante Fair Play durante

tutta la carriera sportiva (premio internazionale di riferimento “Jean Borotra”)

• PER LA COMUNICAZIONE a persone od organizzazioni che hanno promosso azioni ed attività per

favorire il fair play come organizzazione di campagne divulgative, conferenze, libri, articoli su media

(premio internazionale di riferimento “Willi Daume”)

Le categorie sono così formulate per essere riconducibili a quelle dei più prestigiosi premi nazionali ed

internazionali, in modo che i meritevoli possano diventare “segnalazioni” per questi. Sarà cura del

Panathlon Club di Ferrara avanzare queste candidature ai vari organi del Panathlon International e al

Comitato Internazionale Fair Play -CIFP (www.fairplayinternational.org).

Termine ultimo per la segnalazione delle candidature (tramite email al

panathlonclubferrara@gmail.com corredate di breve testo descrittivo, fotografia e referenze cartacee o

web) è fissato nel 11 dicembre 2020.

Le candidature verranno poi vagliate dalla Commissione Fair Play del Panathlon Club di Ferrara in modo

da poter designare i vincitori di ogni categoria, che riceveranno uno speciale premio, e i diplomi di merito

per gli altri partecipanti che avranno comunque meritato speciale menzione.

Commenta