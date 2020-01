Premio di Laurea “Daniele Curina”: candidature aperte fino al 20 gennaio per chi si è laureato all’Università di Ferrara con una tesi sulla cooperazione.

Da: Ufficio Stampa Legacoop Estense

C’è tempo ancora fino al 20 gennaio per candidarsi al Premio di Laurea “Daniele Curina”, che premierà con 1.000 euro la migliore tesi in ambito cooperativistico. Possono presentare domanda i laureati negli anni accademici 2017/2018 o 2018/2019 (entro e non oltre il 31/12/2019) presso i Dipartimenti di Economia e Management, Giurisprudenza o Studi Umanistici dell’Università degli Studi di Ferrara. Il premio, giunto alla quarta edizione, è stato istituito da Unife nell’ambito del Protocollo di Intesa con Legacoop Estense in onore di Daniele Curina, figura di spicco della cooperazione ferrarese e della vita politica e sociale del territorio, ed è finanziato dalla Cooperativa CIDAS in collaborazione con il Comune di Riva del Po. «Le cooperative possono essere oggi un modello di impresa particolarmente attrattivo per i giovani – commenta il presidente di Legacoop Estense Andrea Benini – che spesso ricercano condivisione in ambito professionale e sono interessati alle esperienze collettive e democratiche del fare impresa. Questo premio vuole quindi essere un incentivo ad approfondire, in ambito universitario, la conoscenza di questo modello imprenditoriale».

Il bando è disponibile sul sito: http://www.unife.it/it/notizie/informa-studenti/2019/marzo/premio-di-laurea-d-curina

Commenta