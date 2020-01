Premio Nazionale per 3 Agenti della Polizia Locale che si sono distinti in operazioni di servizio

Da: Ufficio Stampa SULPL-DICCAP Ferrara

Nella mattinata di sabato 11 Gennaio 3 Agenti della Polizia Locale della Provincia di Ferrara sono stati premiati con benemerenze di rilevanza nazionale per operazioni di rilievo svolte in servizio.

Hanno ricevuto il premio le Assistenti Accorsi Alessia e Sasso Cinzia della Polizia Locale Terre Estensi, che nel corso di un intervento effettuato il 18 Ottobre scorso presso il parcheggio “Kennedy” a Ferrara riuscivano a mettere in salvo una bambina durante una lite in corso tra alcuni cittadini stranieri.

Presenti in sede di premiazione anche il Comandante della Polizia Locale Claudio Rimondi e il Vice-Sindaco di Ferrara Ass. Nicola Lodi.

Premiato anche il Comm. Tumiati Riccardo, Vice-Comandante della Polizia Locale “Valli e Delizie”, che il 20 Febbraio scorso, salvava la vits ad un anziano colto da infarto ad Argenta praticando un massaggio cardiaco risultato fondamentale per tenere in vita la persona.

Le premiazioni sono state conferite in occasione del Convegno Nazionale della Polizia Locale organizzato dal SULPL a Riccione nelle giornate del 9-10-11 Gennaio a Riccione, e che ha visto la presenza nelle varie sessioni formative che si sono svolte di quasi 2000 Agenti ed Ufficiali di Polizia Locale provenienti da tutta Italia.

