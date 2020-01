Premio “Patto per il lavoro a Pubbliteam srl”

Lunedì 20 gennaio presso il Teatro “Arena del Sole” di Bologna, in occasione dell’Assemblea di CNA Emilia Romagna, sarà consegnato a Pubbliteam srl il Premio “Patto per il Lavoro”.

La nostra casa di produzione cine-televisiva, con sede a Ferrara e attiva da oltre 35 anni, è stata scelta tra le dieci imprese del territorio emiliano-romagnolo capaci di far fronte con successo alla crisi economica che in questi anni ha inciso sulla vita di molte imprese, continuando a generare buona occupazione e mantenendo livelli di qualità.

“Questa targa ci riconosce un ruolo chiave nel motore dell’economia regionale – spiega il CEO e fondatore di Pubbliteam srl Gianluca Cestari – e sono onorato perché in primis si tratta di un premio al nostro capitale umano, a un team di giovani che grazie alle sue competenze realizza ogni giorno produzioni di pregio, contribuendo così a dare lustro e nuovi stimoli a una realtà socio-economica complessa”.

Gianluca Cestari è uno dei dieci imprenditori che riceverà il premio “Patto per il lavoro” dal Presidente CNA Emilia Romagna Dario Costantini, alla presenza del Presidente Stefano Bonaccini e di tutti i candidati alla presidenza della regione Emilia-Romagna.

Pubbliteam srl, 20 dipendenti e oltre 15 collaboratori, è tra le case di produzione cine-televisive più longeve e strutturare dell’Emilia-Romagna. Nata nel 1983, da allora collabora con i principali broadcaster italiani. Nel 2004 nasce il format originale Icarus in onda su Sky Sport, ancora oggi la rubrica di riferimento del canale per gli other sports e l’outdoor. Grazie a una redazione di giornalisti, autori, videomaker, montatori, registi e creativi Pubbliteam srl firma spot e format tv branded entertainment per Sky e Rai e per le più importanti realtà istituzionali del panorama nazionale e internazionale.

