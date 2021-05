Prende avvio da domani, 7 maggio 2021, la rassegna Ferrara Organistica.

Tempo di lettura: 2 minuti

Comunicato stampa Conservatorio Ferrara.

Prende avvio da domani, 7 maggio 2021, l’ormai tradizionale rassegna Ferrara Organistica, progetto del Conservatorio Frescobaldi di Ferrara in collaborazione con le parrocchie di San Giorgio e Santa Francesca Romana di Ferrara, e la Direzione Beni Museali dell’Emilia Romagna.

Ferrara Organistica fa riscoprire la musica nei luoghi più splendidi della città di Ferrara. La rassegna, a ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili nel rispetto della normativa Covid-19, comprende quest’anno cinque appuntamenti e intende far scoprire alla cittadinanza la cultura organistica italiana e valorizzare con eventi musicali i pregevoli organi custoditi nelle chiese ferraresi. Quest’anno, tra le sedi che ospitano l’iniziativa organistica, c’è anche anche l’Abbazia di Pomposa.

Venerdì 7 maggio alle ore 19, a inaugurare la rassegna è Wladimir Matesic – docente di Organo al Conservatorio – nella Basilica di San Giorgio fuori le mura (in piazza San Giorgio a Ferrara), dove è custodito l’organo Pinchi-Škrabl del 2013. In programma musiche di Bach, Matesic, Pachelbel, Matter e Mendelssohn.

Venerdì 14 maggio, sempre alle ore 19 nella Basilica di San Giorgio, si prosegue con il concerto dell’organista Luigi Locatelli, con musiche di Tunder, Buxtehude, Clérambault e Bach.

Venerdì 21 maggio l’appuntamento è nella Chiesa di Santa Francesca Romana (di via XX Settembre 47) alle ore 17 con l’organista Massimo Bisson, docente del Conservatorio, che propone musiche di Merulo, Quagliati, Hassler, G. Gabrieli e Scheidt.

Sabato 22 maggio alle ore 19 si ritorna alla Basilica di San Giorgio per il concerto della classe di Organo di Wladimir Matesic, mentre sabato 12 giugno alle ore 17 il concerto sarà all’Abbazia di Pomposa con il Coro da camera del Conservatorio Frescobaldi diretto dal docente Manolo Darold. Si esibiranno per l’occasione i solisti delle classi di Canto e Organo del Conservatorio, su musiche di Fauré, Saint-Saëns, Franck, Duruflé e Dupré. Per questo concerto, i posti disponibili sono limitati ed è pertanto necessario scrivere a prenotazioni@consfe.it (prenotazioni a partire dal 20 maggio, vale per l’ordine di arrivo). Per gli altri concerti in programma, l’ingresso è libero fino ad esaurimento dei posti disponibili, nel rispetto della normativa Covid-19.

