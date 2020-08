Presentata la candidatura per le amministrative di Simone Saletti

Tempo di lettura: 2 minuti

“Dialogo, trasparenza, serietà e concretezza”. Sono questi le parole chiave del programma elettorale di Simone Saletti. La cui candidatura si è concretizzata ieri, al Mosquito Summer Café di viale Pironi. Un evento pubblico che ha voluto segnare, idealmente, la ripresa della vita politica pubblica, dopo i mesi difficili del lockdown, i quali hanno lasciato in eredità di un territorio coeso, «fatto di brave persone, imprenditori e commercianti che hanno saputo affrontare le difficoltà e che sosterremo nella ripartenza. Il mio telefono sarà sempre disponibile per tutti i cittadini che avranno bisogno di me, come avvenuto in questi anni». L’attuale sindaco facente funzioni di Bondeno è stato sostenuto dai suoi predecessori, durante la sua presentazione: Alan Fabbri, oggi sindaco di Ferrara, ed il consigliere regionale della Lega, Fabio Bergamini. La coalizione si completa con Forza Italia, Fratelli d’Italia e le due civiche: la lista Udc ed E Avanti!. Niente “libri dei sogni”, per quanto attiene il programma: «Siamo abituati a promettere ciò che si può realizzare e questa è la legislatura che ci ha permesso di completare le nuove scuole antisismiche, il ponte di Borgo Scala e impostare il completamento (con la Regione) della circonvallazione Ovest», precisa Fabio Bergamini, in fase introduttiva alla presentazione del candidato Saletti. Proprio il sindaco facente funzioni precisa che «non ci sarà un uomo solo al comando: ogni nostra scelta è condivisa con i cittadini, che incontreremo e ascolteremo, come abbiamo sempre fatto». Simone Saletti parla anche di sicurezza, di dialogo con tutti, compresi i livelli politici superiori, necessari per portare a Bondeno risorse. Cita, a tal proposito, il milione di euro arrivato con i finanziamenti della legge 41. Predica «correttezze e rispetto» nei confronti degli avversari politici e rilancia alcuni spunti programmatici: «collegare Bondeno alle grandi opere viarie, facendoci trovare pronti per portare sul territorio eventuali nuove aziende, dopo l’arrivo del Gruppo Bertani. Inoltre, collegare Bondeno a progetti turistici sostenibili, verso Ferrara e il Mantovano, puntando sui grandi eventi». Infine, «porteremo avanti i marchi Deco, continuando a investire per promuovere i brand che si ricollegano alle nostre tradizioni agro-alimentari»

