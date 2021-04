Presentata oggi l’edizione 2021 di “Opera Tua” il progetto di Coop Alleanza 3.0.

Tempo di lettura: 5 minuti

Comunicato Stampa Coop Alleanza 3.0.

AL VIA DAL 15 APRILE “OPERA TUA” 2021 IL PROGETTO DI COOP ALLEANZA 3.0 CHE VALORIZZA CULTURA E TERRITORI.

La Cooperativa promuove un percorso in 6 tappe per proporre il restauro di capolavori da salvare. I soci potranno sostenere l’iniziativa acquistando i prodotti della linea d’eccellenza Fior fiore Coop, nell’ambito di “Per tutti per te Coop”.

Torna dal 15 aprile, Giornata Mondiale dell’Arte, “Opera tua”, il progetto di Coop Alleanza 3.0 che sposa il sostegno alla cultura, attraverso la valorizzazione e il recupero di capolavori locali, con l’eccellenza dei prodotti enogastronomici della linea Fior fiore Coop nell’ambito di “Per tutti per te Coop”, il programma della Cooperativa che sostiene la comunità.

Infatti, con “Per tutti per te Coop” l’1% del valore degli acquisti da parte dei soci di prodotti della gamma di eccellenza Fior fiore – la linea legata ai progetti di carattere culturale – andrà a sostenere anche l’edizione 2021 di “Opera tua”. Per Coop Alleanza 3.0 la cultura rappresenta un veicolo essenziale di coesione sociale; e ha un ruolo cardine nel processo di superamento delle distanze, aumentando gli spazi di condivisione, di emancipazione, creando un benessere diffuso per tutta la comunità.

Alla conferenza stampa odierna per presentare la nuova edizione di “Opera tua” e confrontarsi sull’importanza del recupero dei capolavori locali delle scorse edizioni sono oggi presenti il presidente di Coop Alleanza 3.0, Mario Cifiello, il direttore Politiche sociali e relazioni territoriali, Enrico Quarello, il presidente di Fondaco Italia, Enrico Bressan. Nel corso della conferenza stampa saranno presentati anche i contributi del caporedattore centrale riviste e siti Touring Club Italiano, Isabella Brega, e del coordinatore scientifico Associazione Beni Italiani Patrimonio Mondiale Carlo Francini.

“Opera tua” 2021:

Dal 15 aprile al 14 maggio parte la prima delle 6 tappe che fino a ottobre toccheranno alcune delle regioni in cui è presente la Cooperativa: ogni mese, due gioielli artistici della stessa zona vengono proposti a soci e clienti che, con il loro voto, determinano a quale opera destinare i fondi per il recupero (in cartella stampa l’elenco completo delle tappe e delle opere proposte per il 2021).

Per votare l’opera da restaurare basta collegarsi al sito di Coop Alleanza 3.0 (www.coopalleanza3-0.it) navigare nella sezione dedicata al progetto accessibile anche dalla short url all.coop/operatua. L’andamento dei voti sarà visibile sul sito e l’opera vincitrice verrà resa nota alla fine di ogni tappa. Online sarà possibile seguire il restauro, con informazioni sui tempi e l’avanzamento.

Le opere da restaurare sono state scelte con Fondaco Italia, società attiva nella valorizzazione dei beni culturali (www.fondacoitalia.it), in collaborazione con l’Associazione Beni Italiani Patrimonio Mondiale(www.patrimoniomondiale.it) e le istituzioni territoriali.

Anche quest’anno, “Opera tua” può contare anche sul patrocinio del Touring Club Italiano, associazione non profit (www.touringclub.it), che si occupa da oltre cent’anni di turismo, cultura e ambiente.

Una peculiarità del progetto è proprio il legame con il territorio, con l’individuazione di opere espressione della cultura delle diverse aree e realizzate da artisti legati alle varie regioni. Una galleria di capolavori che sintetizzano la multiforme produzione artistica italiana nei secoli: dal dipinto di personaggi illustri, all’arte religiosa, alle rappresentazioni statuarie.

Si parte con due capolavori locali della Romagna: dal 15 aprile al 14 maggio i soci e i consumatori potranno scegliere quale opera restaurare tra il dipinto “Resurrezione di Lazzaro” sito all’Istituto Biblioteca Classense di Ravenna e il “Busto di Luigi Poletti architetto” ubicato nel Teatro Amintore Galli di Rimini. L’iniziativa toccherà anche nell’ordine: Gorizia e Udine, Brindisi e Taranto, Ascoli Piceno e Fermo, Treviso e Vicenza, Parma e Piacenza.

Cosa è “Per tutti per te Coop”:

“Per tutti per te Coop” è il programma di Coop Alleanza 3.0 con cui l’1% del valore degli acquisti dei prodotti Coop, permette ai soci di sostenere iniziative sociali, culturali, ambientali. Infatti, ad ogni linea del prodotto Coop è stato associato un ambito di intervento: si va dal sostegno all’ambiente a quello per la cultura e lo sviluppo del territorio, dall’educazione al consumo consapevole alla cura degli animali, alla solidarietà locale e internazionale. È dunque un programma che premia i soci, ma anche uno stimolo per fare una spesa consapevole scegliendo prodotti buoni e sostenibili che contribuiscono in molti modi a cambiare il mondo. Grazie a “Per tutti per te Coop” i soci sostengono già attività solidali come “L’unione fa la spesa”, per portare a casa la spesa ai soggetti più deboli insieme alle associazioni locali, oppure “Buon fine” che recupera i prodotti invenduti per mense e centri di accoglienza.

