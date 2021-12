Presentato il calendario PG e Ferrara 2022 per Telethon!

Tempo di lettura: 4 minuti

Svelate questa mattina le pagine del Calendario PG e Ferrara, continuazione del progetto culturale e di promozione della nostra Città lanciato dalla nostra Associazione Sportiva nel 2020. Il calendario è stato realizzato allo scopo di promuovere la nostra Città e i suoi prodotti gastronomici, nonché per raccogliere fondi per la ricerca della Fondazione Telethon (nello specifico gli utili verranno consegnati al

Coordinamento Provinciale di Ferrara). Nel calendario sono inserite quest’anno anche le immagini delle

attività sociali messe in opera dalla nostra associazione sportiva, che sono parte integrante del progetto

Muoviamoci assieme – PALAGYM social HUB: progetto sportivo di inclusione e coesione sociale post-

Covid, presentato a settembre alla Regione Emilia-Romagna. Il Progetto "Palestra Ginnastica e Ferrara" è realizzato in autonomia da atleti, tecnici e staff della PGF, che si sono prestati nella sua ideazione, nella produzione delle foto e nella messa in opera del calendario (si ringraziano in particolar modo i tecnici Emanuele Menegozzo e Fabio Barbieri per le fotografie), dando vita ad un prodotto di assoluta qualità. Come si fa ad averlo?!? Basta andare sulla pagina dedicata della piattaforma di crowdfunding online Rete del Dono, cercare il progetto Calendario PGF 2022 per Telethon ed effettuare la donazione, magari aiutandoci a diffondere l’iniziativa. Gli utili ricavati verranno consegnati al Coordinamento Telethon di Ferrara.

12 MESI tra il buono che è intorno a noi e quanto di buono ci impegniamo a fare! Per l’occasione siamo

tornati a Palazzo Schifanoia, sede delle origini della Palestra Ginnastica Ferrara A.s.d., recentemente soggetto a importanti lavori di riparazione e miglioramento strutturale. In questo modo, anche per il 2022, desideriamo celebrare il profondo legame che unisce la nostra Associazione Sportiva Dilettantistica alla Città di Ferrara. Abbiamo deciso di proseguire come l’anno scorso con il filone legato alla promozione delle ricette e dei prodotti tipici del nostro territorio, il “buono” intorno a noi. Ma quest’anno illustriamo anche quanto di “buono” ci impegniamo a fare noi, strumento di promozione, ma anche primattori di un modo “moderno” di fare aggregazione attraverso lo sport, promotori di valori e custodi di storia e cultura. Il PALAGYM “Orlando Polmonari”, la nostra attuale casa, vuole essere qualcosa in più di un normale Centro Sportivo, diventando un vero e proprio “Social HUB” che valorizza tutta la nostra attività, resa possibile dalle oltre 1000 famiglie di piccoli e grandi atleti, tecnici, educatori e volontari che settimanalmente frequentano il centro: sono loro l’anima dell’Associazione.

E mentre facciamo tutto questo, non abbiamo mai smesso di rincorrere i più importanti Sogni Sportivi, conquistando una storica promozione nella SERIE A1 del Campionato Italiano di Ginnastica Artistica Maschile, che nel 2022 ci vedrà protagonisti!

Il calendario è realizzato con i Patrocini del Comune di Ferrara, Sport di Salute, Comune di Ferrara, UNASCI, CONI Comitato Regionale Emilia-Romagna, Panathlon Club Ferrara, Ass. Naz. Atleti Olimpici e Azzurri d’Italia sez. di Ferrara, AVIS Provinciale e Comunale di Ferrara! La stampa è stata resa possibile dalla ditta Occhio X Occhio mentre hanno contribuito alla fornitura dei prodotti gastronomici in foto il consorzio Aglio di Voghiera DOP, Panificio Buriani, Gli Artigianali, Kafè Bachelli e Macelleria Paltrinieri. Come simbolo delle collaborazioni artistiche che portiamo avanti abbiamo avuto l’onore di ospitare Andrea Poltronieri!

Il PALAGYM “Orlando Polmonari” è frequentato settimanalmente dalle oltre mille famiglie, oltre a quanti

lo raggiungono per stage, esibizioni e gare. Quello della struttura, e della Palestra Ginnastica Ferrara, è

dunque un ruolo anche di funzione sociale, essendo questa una delle mission che da sempre la PGF si

propone: educare il corpo ma anche lo spirito dei suoi fruitori. Per questo motivo la Palestra Ginnastica

Ferrara ha lanciato quest’anno “muoviAMOci insieme – PALAGYM Social HUB: progetto di inclusione e

coesione sociale postCOVID”, che ha già mosso importanti passi, come l’installazione di 4 pannelli, uno

dedicato al contrasto della violenza di genere e tre per una nuova campagna di promozione del dono di

sangue e plasma, realizzata in collaborazione con AVIS Comunale Ferrara, rafforzando così concretamente il rapporto tra l’associazione proposta alla promozione e raccolta degli emocomponenti e l’associazione sportiva. Il calendario “PG e Ferrara” è di per sé uno strumento di finanziamento di progetti sociali, inserire al suo interno le attività svolte dall’associazione sportiva ha lo scopo di meglio promuoverle verso tutti i soci e tesserati della stessa, al fine di amplificare al massimo il messaggio. Nell’ambito del progetto hanno già preso il via anche molti dei corsi previsti, in particolar modo quelli dedicati alla sfera della disabilità, denominati “Infrangibili” e “Special Abilities”, fotografati proprio nel mese di gennaio.

Commenta