Presentazione dei risultati dello studio sull’approvvigionamento di Molluschi Bivalvi a goro

Da: Istituto Delta Ecologica Applicata.

Azione 4C “Reti e Governance” Obiettivo 4 Piano di Azione FLAG Costa dell’Emilia-Romagna P.O. FEAMP 2014 – 2020 – Promuovere reti di relazioni tra il mondo della ricerca, gli operatori del settore e il pubblico.

Il progetto “Consolidare l’approvvigionamento di novellame di molluschi bivalvi da destinare all’allevamento”, finanziato nell’ambito dei fondi Feamp che gestisce il FLAG Costa dell’Emilia-Romagna guidato da DELTA 2000 è ormai alle sue battute finali.

Il progetto è stato finanziato per superare uno dei limiti principali per lo sviluppo dell’acquacoltura che è la disponibilità, in termini quantitativi e qualitativi, di novellame da avviare all’allevamento.

Con la realizzazione del progetto è stato costituito un gruppo di lavoro, composto da tecnici di Istituto Delta Ecologia Applicata srl e da produttori, che confrontandosi hanno fornito indicazioni in merito alle migliori soluzioni da adottare in relazione alle differenti specie. Il prodotto del lavoro è lo “Studio fattibilità sulla realizzazione di uno schiuditoio polivalente per bivalvi”, di cui si allega una breve sintesi. Tutte le attività sono state realizzate a stretto contatto con il GAL Delta 2000.

Le attività hanno previsto anche l’organizzazione di 9 incontri partecipativi, svolti nelle diverse marinerie della costa emiliano-romagnola da Goro a Cattolica per condividere i dati elaborati e raccogliere le informazioni necessarie e definire i punti di forza, di debolezza, le opportunità e le minacce sull’approvvigionamento di novellame.

Istituto Delta Ecologia Applicata, che attraverso il proprio team ha realizzato l’intero progetto sia per la parte tecnica sia per il percorso informativo e partecipativo, è una società nata come spin off dell’Università di Ferrara e da vent’anni opera nella gestione delle risorse naturali e nella divulgazione tecnico-scientifica, con specializzazione nella definizione e gestione delle aree nursery per la vongola verace in ambito regionale; grazie anche ad un laboratorio attrezzato: Centro Ricerche Molluschi a Goro.

Commenta