Presentazioni di libri e visite guidate, il calendario di giugno del Microfestival

Tempo di lettura: 2 minuti

da: organizzazione Microfestival

Il candidato al premio Flaiano Giosuè Calaciura sarà tra gli ospiti del Microfestival delle storie. La programmazione di giugno, ancora con appuntamenti online, comprende autori come, appunto, Calaciura e altri due libri di autrici di fama nazionale come Sarah Savioli e Paola Peretti, quest’ultima in uscita a fine mese per Rizzoli. Il primo libro in calendario sarà Il testimone chiave, Feltrinelli, di Sarah Savioli in libreria dal 27 maggio, intervistata da Consuelo Pavani lunedì 14 giugno alle 21; seguirà il 18 giugno, alle 21, Io sono Gesù, Sellerio, di Giosuè Calaciura, intervistato da Riccarda Dalbuoni. Il 24 giugno, sempre alle 21, Paola Peretti, dopo il caso editoriale La distanza tra me e il ciliegio, presenterà il suo ultimo romanzo in uscita a fine mese per Rizzoli La brigata delle cinque sorelle. Paola Peretti dialogherà con Riccarda Dalbuoni.

Nel calendario del Microfestival anche un appuntamento a cura dell’associazione Teradamar: domenica 20 giugno alle 9.30 visita guidata ‘verde tesoro’ fra le essenze botaniche del territorio, con Fabrizio Barbieri che ha raccolto i saperi sulle erbe autoctone nel libro Andare per erbe nel Polesine e nel Delta del Po, che sarà presentato in sala Agostiniani in occasione della visita.

Le presentazioni dei libri saranno trasmesse in diretta sulle pagine facebook del Microfestival delle storie e di Ferraraitalia.

