Da: Rifondazione Comunista Ferrara

PRESIDIO IN PIAZZA TRENTO TRIESTE VENERDI’ 18 DICEMBRE ORE 16

CONTRO OGNI AUTONOMIA DIFFERENZIATA: NO ALLA SECESSIONE DEI RICCHI!

Durante quest’autunno di emergenza pandemica, in un momento particolarmente critico a livello di crisi sanitaria, socio-economica e istituzionale, il Governo (in ottobre) ha pensato bene d’inserire nel NADEF (Nota di aggiornamento al DEF), all’interno del percorso parlamentare di approvazione della legge di Bilancio 2021, il DDL “Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata di cui all’articolo 116, 3 comma, Cost”. Tutto ciò prevede una repentina accelerazione finalizzata ad un’ulteriore autonomia, anche legislativa delle Regioni.

Nei giorni antecedenti al 6 ottobre, il presidente della regione Emilia Romagna, e Presidente della Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini aveva fortemente caldeggiato questa risoluzione affermando: “mi aspetto che nelle prossime settimane ci sia un’accelerazione di tutto il percorso: l’ho chiesto a nome dei colleghi al ministro Boccia”. Inoltre lo stesso sottolineava che a causa della crisi pandemica il tema era stato posto in secondo piano.

Per questo una delegazione del Comitato si troverà sotto la sede della regione e in diverse altre città italiane per affermare con forza: “No al DDL Boccia”; “NO all’autonomia differenziata che cancella i principi fondamentali su cui si fonda la Costituzione antifascista”;

“SI’ alla cancellazione del comma 3 dell’art.116 della Costituzione”; SI’ a un dibattito responsabile sui danni prodotti dalla riforma del Titolo V della Costituzione; infine “SI’ alla Repubblica, una e indivisibile, che rimuova le disuguaglianze e attui i principi di uguaglianza e solidarietà.

Domani venerdì 18 dicembre a partire dalle ore 16, una delegazione del Comitato contro l’autonomia differenziata dell’Emilia Romagna si troverà sotto la sede della Regione a Bologna per chiedere di ritirare la proposta di regionalismo differenziato avanzata nel 2018 e per chiedere, in contemporanea con almeno altre 26 città italiane, al Governo, di ritirare il DDL sull’ulteriore autonomia differenziata.

A Ferrara saremo in piazza Trento Trieste per un presidio associato ad un volantinaggio dalle ore 16 in poi, lo stesso sarà in presenza, nell’ampio rispetto delle norme per il contrasto dell’epidemia in atto.

NO AUTONOMIA DIFFERENZIATA

COMITATO EMILIA ROMAGNA

