Da: Ufficio Stampa Regione Emilia-Romagna

Cultura e Paesaggio. “Macinare Cultura”, teatro, musica e danza in nove eventi ospitati da otto località per la prima edizione del Festival dei Mulini Storici dell’Emilia-Romagna. Felicori: “Una manifestazione preziosa per i suoi elementi culturali ma anche perché legata a un turismo sostenibile”

Organizzata da Ater Fondazione con Regione Emilia-Romagna e Aiams, la manifestazione si svolge dal 25 luglio al 27 settembre tra le provincie di Bologna, Forlì Cesena, Modena, Piacenza, Ravenna e Rimini. Tra i protagonisti Silvio Castiglioni, Ginevra Di Marco, Angela Baraldi, Ambrogio Sparagna, La Toscanini Next

Da La Toscanini Next (nuovo progetto della Fondazione Arturo Toscanini) alla cantante e attrice bolognese Angela Baraldi in duo con il chitarrista Federico Fantuz, passando per i ballerini della Fondazione Nazionale della Danza Aterballetto, i giovani musicisti dell’Istituto Superiore di Studi Musicali “O. Vecchi – A. Tonelli” di Modena e Carpi, l’attore drammaturgo e regista Silvio Castiglioni, i musicisti Ambrogio Sparagna ed Erasmo Treglia e la cantautrice Ginevra Di Marco con Francesco Magnelli.

Da sabato 25 luglio a domenica 27 settembre avrà luogo in otto Mulini storici “Macinare Cultura – Primo Festival dei Mulini Storici dell’Emilia Romagna”, un progetto di valorizzazione dei mulini associati ad Aiams (Associazione italiana amici mulini storici) e dei loro luoghi, in genere piccoli comuni posti in luoghi geograficamente straordinari. Nove spettacoli in otto Mulini tra teatro musica e danza in altrettanti luoghi suggestivi e pieni di fascino, che coinvolgono il territorio dell’Emilia-Romagna con le province di Bologna, Forlì e Cesena, Modena, Piacenza, Ravenna e Rimini.

Un modo originale di vivere l’esperienza teatrale e i suoi linguaggi performativi sul territorio, in location singolari e non comunemente pensate per lo svolgersi di spettacoli, e invece capaci di innescare proprio per questo un cortocircuito emozionale negli spettatori.

“Macinare Cultura” è un’iniziativa finalizzata a valorizzare, anche a scopo di richiamo turistico locale e provinciale, identità culturali diverse con particolare attenzione ai Mulini Storici della Regione Emilia-Romagna, è stata presentata questa mattina in viale Aldo Moro, nel corso di una conferenza stampa cui hanno partecipato l’assessore regionale a Cultura e Paesaggio, Mauro Felicori, la referente Aiams per l’Emilia-Romagna Rosanna Pasi e Pasquale Vita, direttore Circuito regionale multidisciplinare Ater.

“Si tratta di una manifestazione molto importante- ha commentato l’assessore Felicori- che si interseca con significati culturali ma anche turistici, coinvolgendo elementi di archeologia industriale che hanno costituito una parte fondamentale nella nostra storia, e che sono oggi caratteristici del nostro paesaggio, soprattutto montano”.

“I mulini e l’ambiente che li circonda sono preziosi per un turismo sostenibile- ha aggiunto Felicori- lento, legato alla salute, alla cura del proprio corpo, a un dialogo riflessivo interiore con sé stessi e con la natura. L’Italia è il Paese turistico più desiderato al mondo, ma non raccoglie quanto potrebbe: iniziative culturali e paesaggistiche come questa, specie in un periodo segnato dall’epidemia, vanno in questa direzione”.

L’iniziativa è organizzata da Ater Fondazione con il suo Circuito Regionale Multidisciplinare, dalla Regione Emilia-Romagna, dall’Istituto per i beni artistici culturali e naturali, da Aiams Emilia-Romagna in collaborazione con i Comuni di Castelbolognese, Monghidoro, Montefiorino, Montese, Nibbiano, Novafeltria, Premilcuore e Ravenna; partner Bcc Credito Cooperativo ravennate forlivese & imolese, e EmilBanca Credito Cooperativo.

Tutti gli eventi si svolgeranno nel pieno e assoluto rispetto della normativa di contenimento Covid. Biglietto unico per tutti gli spettacoli al costo di 10 euro, tranne lo spettacolo al Mulino delle Coveraie di Montese (Mo) il 9 agosto che è a ingresso gratuito.

I luoghi

Mulino Mazzone in via Villa di Mezzo 15 a Monghidoro (Bo) – Info e prenotazioni: 0516771189, info@lodole.com

Mulino Mengozzi in località Fiumicello a Premilcuore (Fc) – Info e prenotazioni: 0543975425, cultura@comune.galeata.fc.it

Agriturismo Podere Operaio Al Vecchio Mulino in via Borre Macognano 32 a Montefiorino (Mo) – Info e prenotazioni: 3287811905, podereoperaio2012@gmail.com

Mulino delle Coveraie in via Lazzari 164 a Maserno di Montese (Mo) – Info e prenotazioni:3396487370, scodellino@gmail.com

Mulino del Lentino in località Lentino a Nibbiano (Pc) – Info e prenotazioni: 3494661152, info@mulinodelelntino.it

Molino Benini in via Cella 380 a Santo Stefano di Ravenna (Ra) – Info e prenotazioni: 0544563506, molinobenini@gmail.com

Molino Scodellino in via Canale 7 a Castelbolognese (Ra) – Info e prenotazioni: 3396487370, scodellino@gmail.com

Mulino della Polvere in via Piave 15 a Novafeltria (Rn) – Info e prenotazioni: 0541 0845661, urp@comune.novafeltria.rn.it

