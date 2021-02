Procedono le vaccinazioni Anti-Covid nelle strutture CIDAS per anziani e disabilità

Procedono, insieme alle équipe di AUSL Ferrara, le somministrazioni del vaccino Anti-Covid 19 che coinvolgono ospiti e personale della cooperativa sociale CIDAS.

Durante la settimana è iniziata la seconda vaccinazione per ospiti ed operatori della Casa Residenza per Anziani Residence Service di Ferrara.

Importante avanzamento anche per i servizi per la Disabilità dove hanno concluso la profilassi vaccinale ospiti ed operatori del Centro Socio Riabilitativo Residenziale CIDAS Il Calicanto di Ferrara, ospiti ed operatori del Centro Socio Riabilitativo Residenziale CIDAS Parco La Fiorana di Argenta, oltre al personale dei Centri Socio Riabilitativi Diurni CIDAS Rivana di Ferrara, Le Rose di Argenta, Soleluna e Biffi di Jolanda di Savoia.

“Un prezioso contributo per la protezione delle persone di cui ci prendiamo cura e di tutti noi che lavoriamo vicino a loro” è il commento della cooperativa CIDAS.