Progetti per il carcere: il Comune di Ferrara dona dieci televisori per i detenuti modello.

Da: Ufficio Stampa del Comune di Ferrara

Ieri in mattinata (8 gennaio 2020) il Vice Sindaco, Nicola Lodi, e l’Assessore alle Politiche sociali del Comune di Ferrara, Cristina Coletti, hanno consegnato dieci televisori alla Casa Circondariale di via Arginone per essere utilizzati dai detenuti.

La donazione è avvenuta a seguito di una richiesta specifica della Direzione della Casa Circondariale di Ferrara rivolta al Settore comunale Servizi alla Persona/Istruzione e Formazione, da subito accolta favorevolmente dall’Amministrazione di Ferrara in un’ottica di collaborazione tra enti.

I televisori verranno consegnati ai detenuti che nell’arco dell’anno si sono dimostrati più meritevoli ed hanno tenuto una buona condotta, un atteggiamento collaborativo, dimostrando un serio impegno nei percorsi utili al reinserimento nella società. Il progetto della donazione dei tv è stato elaborato con quest’ottica: come un modo per mettere il detenuto nelle condizioni di essere informato e aggiornato sul mondo esterno in vista di un ritorno in società

