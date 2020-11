Progetto “Change We Care”, il 24 e 25 novembre il secondo workshop online

Tempo di lettura: < 1 minuto

Da: Madeeventi

Un’importante occasione di confronto per discutere i progetti riguardanti i cambiamenti climatici nella Sacca di Goro

COMACCHIO. Domani e mercoledì si svolgerà – online – il secondo appuntamento con i workshop del progetto Change We Care “Climate challenges on coAstal and traNsitional chanGing arEas: WEaving a Cross-Adriatic Response”, promosso nell’ambito della collaborazione INTERREG tra Italia e Croazia, che vede tra i 5 siti pilota la delicata area della Sacca di Goro.

Questo workshop vuole essere un’importante opportunità di confronto su alcune proposte embrionali di progetti che rispondono alle criticità dettate dai cambiamenti climatici nella Sacca di Goro e più in generale nel Delta del Po, già individuate durante il primo incontro di settembre.

Al workshop, aperto a tutti, si potrà partecipare iscrivendosi tramite il modulo presente sul sito del Parco www.parcodeltapo.it. Chi vorrà potrà partecipare a più gruppi di lavoro, basterà indicarlo all’interno del modulo di iscrizione. Per maggiori informazioni si può chiamare il numero di tel. 0533/314003.

Commenta