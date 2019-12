Proiezione speciale al Cinema Boldini di “Santa Sangre” mercoledì 18 dicembre

Da: Ufficio Stampa Arci Ferrara

Mercoledì 18 dicembre ore 21.00 – v.o. sott. ita, regia di Alejandro Jodorowsky (Italia, Messico, 1989 – 119’). Ingresso 5 euro – Restauro 4K.

A distanza di 30 anni dalla sua prima uscita torna in sala “Santa Sangre”, il capolavoro visionario del maestro Alejandro Jodorowsky, regista, e poliedrico artista cileno, autore di altri cult movie come “El Topo” e “la Montagna Sacra”. Santa Sangre sarà proiettato al Cinema Boldini mercoledì 18 dicembre alle ore 21.00 in lingua originale con sottotitoli in italiano grazie al restauro 4k che ne celebra il trentennale.

Negli anni Ottanta Jodorowsky stava passando un periodo di empasse e profondo malessere legato a gravi problematiche economiche. La realizzazione di Santa Sangre è stata possibile solo grazie a un atto di mecenatismo da parte del produttore Claudio Argento (fratello di Dario e già responsabile della resurrezione di George A. Romero con Zombi) e del regista Roberto Leoni. Il connubio si è tradotto in un film magistrale, forse il più celebre e amato dell’autore.

Misto di esoterismo e di malsani stilemi horror, improntato sull’efferatezza di macabri e creativi omicidi, Santa Sangre è un teatro dell’orrido e del bizzarro con protagonista Felix, un giovane con un passato circense segregato in un ospedale psichiatrico a seguito di una serie di eventi traumatici che, riuscito a fuggire alla prigionia si riunisce alla madre disabile (alla quale il marito aveva tagliato le braccia prima di suicidarsi), papessa della chiesa eretica di Santa Sangre, intraprendendo un percorso segnato da ritorsioni e violenza.

Risulta difficile far rientrare questo visionario lavoro all’interno di un genere cinematografico preciso: da molti considerato vicino al genere horror, forse sarebbe meglio definirlo un thriller a sfondo psicologico, che fa dell’originalità della trama e della suggestione di luoghi in cui si respira un’atmosfera cupa e disperata armi vincenti per catturare lo spettatore.

