Proiezione speciale al Cinema Boldini: “Lo sceicco bianco”

Regia di Federico Fellini (Italia/1952, 85′), ingresso 5 euro. #Fellini100 – Il cinema ritrovato al cinema. In collaborazione con Cineteca di Bologna.

Lunedì 13 gennaio alle ore 21.00 al Cinema Boldini verrà proiettato “Lo sceicco bianco” di Federico Fellini, nella versione restaurata dalla Cineteca di Bologna in collaborazione con RTI-Mediaset e Infinity presso il laboratorio L’Immagine Ritrovata. Il film è il primo di 5 appuntamenti dedicati ai capolavori felliniani in occasione del centenario della nascita del grande regista. L’iniziativa #Fellini100 è promossa dalla Cineteca di Bologna, in collaborazione con CSC – Cineteca Nazionale e Istituto Luce-Cinecittà, e si inserisce in un ampio programma di celebrazioni che ricordano e divulgano l’opera e il genio del cineasta, con eventi sia in Italia che all’estero.

I due sposini Wanda ed Ivan, in viaggio di nozze, arrivano a Roma una mattina. Mentre Ivan si riposa in albergo, Wanda, appassionata lettrice di romanzi a fumetti, si reca alla redazione del suo giornaletto preferito. Poiché dà prova di uno straordinario entusiasmo per il protagonista del cine-romanzo “Lo sceicco bianco”, l’invitano ad unirsi alla troupe, che va a Fregene a girarne alcuni episodi. Così Wanda conosce lo Sceicco (impersonato dal mitico Alberto Sordi), che le fa una corte spietata e le chiede di partecipare con lui ad una scena. Durante la pausa pranzo i due fanno una gita in barca che il vento fa durare più del previsto, mentre Wanda respinge vittoriosamente le effusioni dello Sceicco. Raggiungono tardi la spiaggia e Wanda si trova davanti alla realtà dei fatti, il suo Sceicco non è altri che un uomo normale. Tornata a Roma dopo un’altra spiacevole avventura, Wanda non osa presentarsi al marito e decide di suicidarsi; ma viene salvata e portata all’ospedale. Da quando s’è accorto della scomparsa della moglie, Ivan ha vissuto ore di agitazione e d’angoscia, tra le ricerche e gli sforzi di nascondere ai parenti la sua scomparsa. Fuggito dalla polizia, dove l’avevano preso per pazzo, passa la notte con una donna di malaffare, alla quale però chiede soltanto pietà. La mattina dopo i due sposini si ritrovano, si perdonano reciprocamente e, uniti e rappacificati, vanno insieme ai parenti all’udienza papale.

C’è già tutto il mondo felliniano in questo primo film firmato unicamente dal regista riminese. “Per la sceneggiatura mi rifeci ai racconti che avevo scritto per il ‘Marc’Aurelio’ in cui si riflettevano i miei pensieri sulla natura spietata delle storie d’amore, sull’amore giovanile che si confronta con la realtà dolceamara, sulla luna di miele che si irrancidisce, sulle delusioni dei primi tempi del matrimonio e sull’impossibilità di riuscire a conservare i romantici sogni iniziali” (Federico Fellini).

Gli altri appuntamenti di #Fellini100 al Cinema Boldini saranno:

-20 gennaio Amarcord

-27 gennaio La dolce vita

-10 febbraio 8 ½

-17 febbraio I vitelloni

