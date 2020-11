Pronto il piano neve per il territorio copparese

Tempo di lettura: 2 minuti

Da: Cristina Romagnoli, Comune di Copparo

Sono pianificati gli interventi di sgombero neve e stesa sale antigelo

È pronto il Piano Neve del Comune di Copparo, che ne ha affidato la

gestione alla società Patrimonio.

L’esperienza precedente ha consigliato di dividere il territorio in

dieci aree il più possibile omogenee: area Nord Est e area Ovest,

all’interno delle quali si individuano due sub zone, area Sud Est,

Copparo centro, all’interno del quale si individuano tre sub zone, i

centri storici di capoluogo e frazioni, le aree sensibili, quali zone

interne a edifici pubblici, accessi a scuole e asili, parchi,

marciapiedi di accesso a siti di pubblica utilità. È previsto un piano

volto a limitare lo spessore della neve, stendere sale antigelo e

affrontare situazioni di emergenza sulle strade bianche, in seconda

battuta rispetto alle strade asfaltate. In questo caso sono state

definite quattro zone, omogenee, con lunghezze per ogni una di esse

comprese tra 16 e 22 km.

Le ditte individuate sono sei, cui si unisce il personale di Patrimonio

Copparo, del Comune di Copparo e il volontariato convenzionato. E per

ogni area è stata scelta la tipologia di trattore e attrezzature, la più

adeguata fra quelle messe a disposizione.

Nel piano si individuano inoltre più scenari rispetto agli interventi di

stesa di sale preventivo sulla viabilità principale del territorio

comunale e su tutta la viabilità del territorio comunale, di sgombero

neve con l’utilizzo delle sole lame o sgombero neve con l’utilizzo di

lame e contestuale

stesa di sale (previsto per le prime 8 ore dell’evento nevoso) e

sgombero neve con l’utilizzo delle sole lame o sgombero neve con

l’utilizzo di lame e contestuale stesa di sale post evento (successivo

alle prime 8 ore dell’evento nevoso). Oltre agli interventi puntuali in

aree sensibili.

Per consentire di attivare il piano neve in tempo utile e nella

casistica più appropriata, verranno effettuati sopralluoghi preliminari

per verificare lo stato delle strade e l’uniformità delle precipitazioni

sul territorio

