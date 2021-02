proposta di iniziativa popolare contro la diffusione di messaggi fascisti: si firma anche a Copparo

Tempo di lettura: 2 minuti

Da: Cgil Ferrara

Anche a Copparo è partita, nelle scorse settimane, la raccolta di firme per la proposta di legge di iniziativa popolare avviata dal Comune di Stazzema ‘Norme contro la propaganda e diffusione di messaggi inneggianti a fascismo e nazismo e la vendita e produzione di oggetti con simboli fascisti e nazisti‘.

I cittadini di Copparo che desiderino firmare per la proposta di legge possono prendere un appuntamento telefonando all’Ufficio Elettorale del Comune di Copparo (0532 864603).

Inoltre, su iniziativa del Coordinamento Donne SPI CGIL – Lega di Copparo e Ro, sarà posto nella piazza di Copparo un banchetto apposito per raccogliere le firme dei residenti, nei tre sabati consecutivi: 27 febbraio, 6 e 13 marzo 2021, dalle 9,00 alle 12,00.

Il sindacato SPI CGIL invita tutti i cittadini che hanno a cuore la difesa della democrazia e la lotta – sempre attuale – contro il nazi-fascismo, a recarsi a firmare o ad approfittare dei 3 appuntamenti per contribuire, con la propria firma, a raggiungere (ancora meglio, a superare) entro il 31 marzo la soglia delle 50.000 firme, necessaria a portare la proposta in Parlamento.

