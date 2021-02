Prorogate al 31 Agosto 2021 esenzioni per disoccupazione e per lavoratori colpiti dalla crisi

Tempo di lettura: < 1 minuto

Da : Ufficio Stampa AUSL Ferrara

Proroga al 31 Agosto 2021 delle esenzioni per disoccupazione e per lavoratori colpiti dalla crisi

La misura è per le nuove disposizioni per la gestione dell’emergenza sanitaria e quale azione del progetto dematerializzazione delle autocertificazioni per conciliare continuità nell’assistenza e limitazione degli spostamenti dei cittadini

Le esenzioni presenti nell’Anagrafe Regionale degli Assistiti (ARA) -e già in proroga al 1 Marzo 2021- E02 per disoccupazione ed E99 per lavoratori colpiti dalla crisi, che prevedono il rinnovo mediante autocertificazione, in relazione all’emergenza COVID-19, sono ulteriormente prorogate alla 31 Agosto 2021.

Questa misura è applicata in coerenza alle nuove disposizioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza sanitaria previste con Decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2; inoltre, s’inserisce in un più ampio progetto di dematerializzazione delle autocertificazioni finalizzato a conciliare continuità nell’assistenza e limitazione degli spostamenti dei cittadini, progetto che si prevede possa essere attuato a partire dal mese di Settembre prossimo.

