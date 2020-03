Proroghe per l’iscrizione ai serivizi scolastici comunali.

Da: Comune di Bondeno.

L’emergenza “coronavirus“ sposta i termini per l’iscrizione ai vari servizi scolastici. Lo ha deciso l’Amministrazione comunale nei giorni scorsi e il senso del provvedimento viene spiegato dal Sindaco facente funzioni Simone Saletti e dall’Assessore alla Scuola, Francesca Aria Poltronieri: “Erano in agenda alcune scadenze ordinarie per l’iscrizione a servizi come ad esempio il trasporto scolastico. Abbiamo pensato di prorogarle. In particolare, il termine per l’iscrizione ordinaria al servizio di scuolabus è spostata dal 31 marzo al 30 maggio 2020, offrendo un margine di tempo più ampio alle famiglie, fermo restando che terremo monitorata nel frattempo la situazione”. Per la richiesta di iscrizione al Nido d’Infanzia comunale “Margherita” rimane per ora invariato il periodo ordinario di iscrizione (già previsto dal 1° aprile al 31 maggio 2020) salvo diverse successive decisioni da assumersi sulla base delle disposizioni ministeriali relative al’emergenza COVID 19. Ci sono, inoltre, altri servizi per i quali il presente periodo era destinato all’adesione, tipo la refezione scolastica e i servizi di “pre e post scuola”: le domande di iscrizione potranno essere presentate entro la prima settimana di settembre, salvo ulteriori proroghe che saranno comunicate in relazione all’andamento delle misure adottate per contenere le epidemie a livello nazionale.

La novità maggiore, tuttavia, risiede nel fatto che TUTTE le richieste di iscrizione ai suddetti servizi dovranno essere inoltrate al Comune di Bondeno, prioritariamente a mezzo e-mail (o PEC: comune.bondeno@pec.it) allegando la modulistica già disponibile sul sito istituzionale del Comune di Bondeno, ed allegando copia di validi documenti di identità dei richiedenti. In caso si sia impossibilitati, chiamare il numero 0532 899291 per una valutazione singola del caso, in relazione all’organizzazione dei servizi comunali resasi necessaria a seguito della suddetta emergenza.

