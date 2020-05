Tempo di lettura: 3 minuti

Da: Silvia Bottoni

Prosegue senza sosta l’attività del Jazz Studio Dance- Uisp Ferrara con le lezioni di danza in streaming e con diverse iniziative messe in atto per continuare a promuovere la cultura della danza . Un grande lavoro che vede anche gli insegnanti misurarsi con metodologie diverse e idee nuove. Tra queste il videoclip “LA GIUSTA DISTANZA” prodotto da SPIN MOVIE, ideazione e coreografie di Silvia Bottoni, regia e post produzione di Simone Marchi. Il video clip, disponibile su YouTube (nel nuovo canale del Jazz Studio Dance inaugurato appunto con questo video e realizzato da Francesco Maietti) e sui social, interpretato da Eleonora Balleri, Giulia Bonora, Silvia Bottoni, Giulia Perinati è stato presentato in anteprima al concertone del primo maggio scorso organizzato dal Comune di Ferrara riscuotendo un grande successo.

“LA GIUSTA DISTANZA” è stato girato a Ferrara il 19 aprile 2020 durante il lockdown da epidemia Covid-19. Le interpreti hanno realizzato le riprese ciascuna nel proprio domicilio rispettando le normative governative vigenti. Il video è stato presentato poi alla rassegna nazionale di danza online “IO BALLO A CASA” che ha donato l’intero ricavato raccolto dalle iscrizioni alla Croce Rossa Italiana, riscuotendo critiche positive per l’intensità, l’originalità e il forte impatto emotivo. Si è concluso il concorso #iorestoacasaedisegnoladanza ideato sempre da JSD che prevedeva l’invio di un disegno sulla danza attraverso posta elettronica e social e l’elaborato vincitore diventerà la locandina pubblicitaria della prossima perfomance pubblica del Jazz Studio Dance appena si ritornerà alla normalità. Il concorso è stato vinto da Nazarena Felloni che ha presentato un bellissimo disegno “frizzante”; oltre al diploma di partecipazione per tutti è stata istituita una menzione speciale per l’ elaborato della piccola Laetitia di 7 anni, ma la giuria composta dal Presidente Uisp Enrico Balestra, dal Presidente del JSD Gianluca Biagini e da due componenti il comitato direttivo della scuola ha apprezzato tutti gli elaborati arrivati veramente di grande qualità e originalità. Le sorprese non finiscono qui perché altre iniziative sono in via di preparazione per tenere viva la danza e prepararsi con gradualità ad un ritorno alla normalità per poter danzare come e più di prima appena ci saranno le condizioni. Jazz Studio Dance in questi anni, l’attività della scuola è iniziata nel 1983, è diventata un punto di riferimento importante per la città, sinonimo di serietà e qualità dell’insegnamento e grande attenzione al rapporto umano tra insegnanti e allievi. Tanta passione e impegno per promuovere la danza nei suoi vari aspetti anche in questo momento molto difficile. Difficilmente sarà possibile riaprire e fare i consueti saggi di fine anno ma ci saranno altre possibilità di stare insieme in attesa di tornare nelle sale danza e nei teatri.

