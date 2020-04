Proseguono le donazioni per Bondeno

Tempo di lettura: 2 minuti

Comune di Bondeno

Il conto dedicato all’emergenza Codiv-19 continua a registrare numerose donazioni, soprattutto dalle Associazioni del territorio che non perdono tempo nel impiegare i fondi raccolti tramite le loro attività in forme di sostegno per la cittadinanza. Nei giorni scorsi APS Pescatori Associati ha effettuato una donazione di 1000 euro a favore del Comune di Bondeno. “Non è sempre facile, né scontato avere qualche soldino da parte visti i costi importanti per il mantenimento di un bilancione ma ci siamo riusciti grazie all’attento coordinamento dei soci” – commenta il Segretario Mario Grossi -. Come tutte le donazioni ricevute, anche questa andrà ad aggiungersi al fondo che l’amministrazione ha attivato per fronteggiare l’emergenza. “Rimango senza parola difronte ai tanti gesti di generosità che le associazioni stanno dimostrando verso la cittadinanza. L’APS Pescatori Associati affonda le radici nella storia del Paese, e non posso fare altro che ringraziare tutti i suoi volontari e il Presidente Carassiti Ercole per il generoso gesto.” -aggiunge il Sindaco f.f. Simone Saletti. “Si conferma lo spirito di sostegno reciproco che da sempre caratterizza la nostra Città.” -conclude Saletti- “Bondeno trova la sua forza nei suoi stessi cittadini, promotori dei valori fondamentali quali senso di comunità, appartenenza e sostegno al territorio non mancano mai, soprattutto nelle situazioni di bisogno.”

