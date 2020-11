Proseguono regolarmente gli appuntamenti dei Mercati in centro storico a Ferrara

Tempo di lettura: < 1 minuto

Da: Ascom Ferrara

“Come Fiva Confcommercio voglio ringraziare l’assessore alle Fiere e Mercati, Angela Travagli, per l’impegno profuso per la realizzazione del mercato in centro storico a Ferrara nei tradizionali appuntamenti del venerdì e del lunedì che si terranno regolarmente già a partire da domani (20/11). Un lavoro impegnativo svolto fianco a fianco tra Pubblico e Privato – conferma Alessandro Ceragioli presidente provinciale della Federazione dei Venditori Ambulanti aderenti a Confcommercio – che ha visto di fatto sezionare i percorsi dei mercati e perimetrare le aree consentendo di realizzare in sicurezza gli appuntamenti legati al commercio ambulante. Si tratta di un messaggio di fiducia e speranza non solo per gli operatori ma per l’intera città che può assaporare un minimo di normalità. Colgo l’occasione per ringraziare anche la Polizia Locale, le Associazioni di volontario e l’Associazione Nazionale dei Carabinieri che forniranno il personale necessario per presidiare gli accessi in sicurezza” conclude Ceragioli di Fiva.

