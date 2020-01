Protagonisti i ragazzi e le ragazze del Liceo Carducci di Ferrara e dell’Istituto “Remo Brindisi” di Lido degli Estensi

Da: Ufficio Stampa di Camera di Commercio di Ferrara

I ragazzi e le ragazze del Liceo Statale Carducci di Ferrara e dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Remo Brindisi” di Lido degli Estensi protagonisti ieri mattina (24 gennaio) in Camera di commercio. L’occasione, uno dei tanti appuntamenti promossi dall’Ente di Largo Castello per valorizzare e dare visibilità ai progetti d’alternanza scuola-lavoro ideati, elaborati e realizzati dagli studenti e dai tutor degli Istituti scolastici ferraresi di secondo grado.

“Investire nella scuola – ha sottolineato il presidente della Camera di commercio, Paolo Govoni – è la scelta più produttiva sia per le istituzioni sia per le famiglie. Rinunciare alla formazione, o vivere la scuola senza impegno, è spesso l’anticamera dell’emarginazione, della povertà, talvolta dell’illegalità. La mobilità sociale oggi si è arenata: la scuola può farla ripartire, arrecando giustizia e sviluppo”. E, rivolgendosi poi agli studenti presenti, ha aggiunto: “Siete più grandi dell’anno scolastico passato. Lo sarete ancor di più al termine di questo che inizia: lo sarete certamente non soltanto in età ma anche in sapere e in amicizia con gli altri”.

Un progetto, dunque, molto sentito dalla Camera di commercio, alla quale la legge di riforma affida una serie di nuove funzioni in materia proprio di orientamento scolastico e alternanza scuola-lavoro. Tra queste, anche la gestione del Registro nazionale per l’alternanza scuola-lavoro, punto d’incontro (virtuale) tra le scuole e le strutture che sono disponibili ad ospitare studenti in esperienze di alternanza e apprendistato per offrire loro un periodo di apprendimento on the job.

Del resto – fa sapere l’Ente di Largo Castello – le imprese ferraresi, in particolare dell’industria e dei servizi, che hanno accolto e accoglieranno studenti in alternanza scuola-lavoro, hanno superato il 13% nel 2019 ma sono destinate a crescere almeno di un ulteriore 3% quest’anno. A mostrarlo sono i dati del Sistema informativo Excelsior realizzato da Unioncamere in collaborazione con il Ministero del Lavoro, che dimostrano che stage e tirocini nel loro complesso consentono alle imprese di testare il grado di preparazione dei giovani in vista anche di un eventuale inserimento lavorativo.

Confermato intanto, per il 2020, il Bando della Camera di commercio per favorire, per il tramite di appositi incentivi alle imprese che ospitano studenti all’interno delle proprie strutture, la co-progettazione scuola-impresa per innalzare la qualità dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, sostenere il coinvolgimento delle imprese nei percorsi di alternanza, facilitando l’iscrizione delle stesse nel Registro nazionale e contribuendo all’adeguamento della documentazione inerente la sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché lo sviluppo di strumenti per la valutazione degli apprendimenti, assicurare la formazione dei tutor aziendali che assistono gli studenti impegnati nelle attività di alternanza.

