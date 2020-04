Da: Ufficio Stampa

Coordinamento Associazioni Volontariato Protezione Civile Ferrara

Nell’intento di fare sentire tutti un po’ più vicini e soprattutto per ringraziare chi opera in prima linea in questa Pasqua anomala, così come già fatto con il personale sanitario, le strutture per anziani, le Forze dell’ordine, il pensiero di Caffarel nota azienda dolciaria è arrivato tramite il Coordinamento Regionale di Protezione Civile dell’Associazione Nazionale Carabinieri simbolicamente anche a Tutti i Volontari delle Associazioni di Protezione Civile iscritte al Coordinamento di Protezione Civile di Ferrara.