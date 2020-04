Provincia di Ferrara: i sindaci si attivino per sottoporre i propri dipendenti al test per il Covid

Da: Diccap

Il Sindacato DICCAP (Dipartimento Autonomie Locali e Polizie Locali) chiede a tutti i sindaci della Provincia di Ferrara di sottoporre tutti i dipendenti a contatto con il pubblico al Test Sierologico per il COVID-19.

Come fatto dal Comune di Ferrara, si ritiene di fondamentale importanza che tutti i dipendenti pubblici che in questi giorni sono a contatto con l’utenza siano immediatamente sottoposti al Test Sierologico.

Si tratta di una misura giusta a tutela sia del dipendente che della cittadinanza e andrebbe nella direzione dell’accordo sottoscritto nella giornata di Mercoledì 8 Aprile dal Ministro della Funzione pubblica Dadone con le Organizzazioni Sindacali.

Come DICCAP stiamo inviando le richieste in tutti gli Enti Locali per attivare gli atti necessari all’acquisto dei Test, anche perché duole dirlo in questo momento dalla Regione Emilia-Romagna nonostante i proclami pubblici nulla ancora si è mosso, soprattutto per quanto riguarda i test che si dovevano effettuare sugli Agenti di Polizia Locale.

E’ ormai sotto gli occhi il fatto che in Regione Emilia-Romagna si siano dimenticati di tutti gli altri dipendenti che oltre ai sanitari sono in prima linea nel combattere il COVID-19.

Per questi motivi la nostra Segreteria Regionale, ha chiesto di estendere anche alla Polizia Locale, il bonus in busta giustamente concesso agli operatori sanitari per l’encomiabile lavoro svolto in prima linea.

Troppo spesso le istituzioni regionali si dimenticano che vi sono anche gli operatori in divisa che in prima linea con il serio rischio di contrarre il Virus.

Ci sono Sigle Sindacali che fanno battaglie di principio solo in alcuni Enti, mentre il DICCAP punta dritto a dare priorità in questi momenti alla tutela della sicurezza su TUTTI i posti di lavoro.

Vi sono momenti storici in cui si dovrebbero spegnere le polemiche su certi aspetti, l’esempio di oggi viene da Copparo, mentre una Sigla Sindacale concentrava le proprie attenzioni su problematiche di altra natura, il DICCAP dava priorità alla sicurezza dei lavoratori inoltrando richiesta scritta per estendere i test Covid, e proprio oggi abbiamo appreso che nell’Unione Terre e Fiumi darà la possibilità a tutti gli Agenti del Corpo di Polizia Locale.