Pubblici esercizi – domanda semplificata occupazione suolo pubblico

Da: Comune di Comacchio

Al fine di agevolare la ripresa delle attività di bar e ristoranti, la Giunta Comunale nella seduta del 28 maggio ha approvato le linee di indirizzo relative alla gestione delle occupazioni di suolo pubblico per le attività di somministrazione alimenti e bevande, in seguito all’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Le concessioni sono in esenzione di pagamento COSAP per il periodo compreso tra il 1° maggio e il 31 ottobre 2020 e possono essere richieste dagli esercizi che rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 5 della legge n. 287/1991.

E’ stato pertanto semplificato l’iter per le richieste, per il periodo transitorio che va dal 1° maggio al 31 ottobre 2020, con domanda da presentarsi in via telematica, allegando la planimetria dell’occupazione, senza applicazione dell’imposta di bollo mentre la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di strutture amovibili non è subordinata alle autorizzazioni previste per legge ferme restando le disposizioni del Codice della strada in materia di rispetto delle aree di pubblico passaggio e di transito dei mezzi di soccorso ed il rispetto dei diritti dei terzi.

Informazioni dettagliate, prescrizioni e modalità per presentare la domanda sono visionabili al seguente link: https://comune.comacchio.fe.it/notizie/188507/pubblici-esercizi-domanda-semplificata

