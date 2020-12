Da Monaco di Baviera, una poesia del nostro collaboratore innamorato di Ferrara.

Qualcosa manca



(Per i miei amici ferraresi )



Manca la nebbia lattiginosa del mattino

e della sera la fiacca oscurità,

l’uscita mattutina dal giornalaio di Piazza Travaglio,

il tono familiare del primo suono in lingua straniera,

la camminata attraverso il cimitero ebraico,

il muto conversare coi defunti,

i giri in bicicletta sull’argine del Po,

lo scrutare il cielo oltre le mura cittadine,

il ritrovarsi degli amici in Piazza Trento-Trieste,

le chiacchiere nel vicolo tra vicini,

l’organo del maestro Lucarelli nella Chiesa di San Giorgio,

la Trattoria accogliente.



Quant’è vicina la lontana Ferrara

in quest’anno dolente di distanze.

______________________________ ___

Carl Wilhelm Macke

(Trad. Antonella Romeo/ Piero Somaglino )