Quali soluzioni e strategie mettere in campo, da subito, a supporto delle imprese del Commercio, Turismo e Servizi del nostro territorio provinciale?

Tempo di lettura: 4 minuti

Da: Ufficio Stampa – Ascom Ferrara

A seguito di una riflessione che nasce da un recente incontro – realizzato da Ascom Confcommercio Ferrara in videoconferenza – con tutti i nostri Presidenti del territorio , delle nostre Federazioni di settore e di Patronato collegati al sistema Ascom Confcommercio abbiamo voluto scrivere una lettera a tutti i sindaci della Provincia di Ferrara per coinvolgerli in una strategia che possa essere condivisa ed efficace per una pronta ripartenza in sicurezza. L’obiettivo è quello di essere parte di un territorio tra i più propositivi ed innovativi.

Il 2020 sarà un anno spartiacque, tutto quanto ritenevamo scontato e normale dal punto di vista sanitario, sociale ed economico viene radicalmente a mutare e pertanto il cambio di strategie diventa inevitabile, salvaguardando Salute, Imprese ed Occupazione, e puntando così ad una nuova ripresa.

In particolare abbiamo definito sei punti focali sui quali chiediamo l’attenzione, il supporto concreto ed immediato delle Amministrazioni comunali.

1) E’ vitale per il nostro sistema economico territoriale e di vicinato l’annullamento complessivo di tasse, tributi ed utenze, in particolare anche la tassazione locale Cosap, Imu, Imposta di Pubblicità, Tari. Chi purtroppo, in questi mesi, ha l’attività chiusa e dunque non incassa deve essere esentato da questi pagamenti almeno fino alla fine del 2020. Un ragionamento analogo è da estendere al problema degli affitti sui quali è auspicabile una riduzione della tassazione a carico dei proprietari e che possa avere come conseguenza una diminuzione congrua degli affitti ad uso commerciale.

2) E’ fondamentale per le imprese del Commercio, Turismo e Servizi, dell’interno come della costa, avere linee di credito dedicate, immediate e libere dalla burocrazia. Le banche, che operano sul nostro territorio, dovranno in questo senso dare ampio e concreto sostegno con interessi e costi molto ridotti, per evitare che ai debiti si aggiungano nuovi debiti.

3) E’ indispensabile per poter ripartire in sicurezza avere urgentemente norme chiare e costi certi. Le attività tra le più danneggiate come bar, gelaterie, ristoranti, cinema, teatri, alberghi, negozi del settore moda ed articoli da regalo, campeggi, stabilimenti balneari…che costituiscono alcune delle strutture economiche portanti della nostra Provincia, necessitano di avere risposte urgenti, chiare ed esaustive. A tutela dei clienti, dei collaboratori e degli imprenditori. In questa ottica è necessario prevedere contributi pubblici, anche con risorse comunali, che possano essere erogati alle aziende per l’acquisto di presidi sanitari come guanti, mascherine, igienizzanti e le eventuali procedure di sanificazione.

4) E’ evidente che in questa situazione emergenziale che penalizza in particolare il Turismo occorra concertare una strategia che affronti il tema della Tassa di Soggiorno in modo unitario, evitando così comportamenti diversi da comune a comune. Occorre altresì una visione condivisa e forte della promozione del nostro territorio e della nostra offerta.

5) E’ chiaro che alla base della ripartenza deve esserci la possibilità di avere continuità rispetto agli ammortizzatori sociali, alleggerendo così le imprese del Terziario che hanno vissuto in questi mesi incassi azzerati. Su questo chiediamo un impegno dei sindaci a supportare le nostre richieste a livello nazionale.

6) E’ essenziale supportare, in particolare su Ferrara, le condizioni di ospitalità per la popolazione universitaria affinché il nostro Ateneo possa continuare ad esercitare, in sicurezza, quel ruolo straordinario di volano culturale, economico e sociale nel quale, come Associazione abbiamo sempre creduto.

Riteniamo che questi punti potranno contribuire a far nascere un’ azione urgente indispensabile per il nostro futuro e che troveranno il Vostro necessario supporto istituzionale, essendo pronti noi stessi a fare la nostra parte in modo adeguato e mirato.

Siamo fermamente convinti che con un concreto gioco di squadra potremo ottenere un’adeguata ripartenza che coinvolga tutto il nostro territorio.

RingraziandoVi anticipatamente per l’attenzione, cogliamo l’occasione per porgere i più cordiali saluti.

