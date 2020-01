Quando citofonare è di sinistra…

Da: Mauro Marchetti.

Matteo Salvini è stato messo in croce per l’ormai celebre “citofonata” al quartiere Pilastro di Bologna. Penso che abbia sbagliato, ma ricordo altri episodi in cui la censura dell'”intelligentsia” non scattò affatto.

A Ferrara, durante una manifestazione per la pace, i dimostranti si recarono fin sotto le case delle famiglie dei militari dell’Aeronautica, vicino all’aeroporto.

A Bologna fu preso di mira il giudice Catalanotti (indicato sui muri come “Katalanotti”) che indagava sugli estremisti di sinistra dopo i fatti del marzo 1977, a Bologna. Vi fu un corteo che si recò presso la sua abitazione privata e molti manifestanti citofonarono e suonarono il suo campanello, sostando a lungo davanti al condominio in cui abitava.

Non ricordo,al riguardo,parole di condanna per i manifestanti o di solidarietà per Bruno “Katalanotti”. La sua privacy, evidentemente,non interessava a nessuno.

E uno studente ritenuto di destra (in realtà era un liberale) si trovò sul muro di casa la scritta “Qui abita un fascista”.

Infine un ricordo personale. Quartiere Arianuova, anno 1960. In un modesto condominio di periferia si presentarono due militanti dell’ U.D.I. (Unione Donne Italiane), associazione che raggruppava le donne comuniste.

Le due “udine d’assalto” (per usare una definizione di Giovanni Guareschi) suonarono a tutti i campanelli e chiesero alle donne che avevano aperto di sottoscrivere un abbonamento a “Noi Donne” (periodico dell’U.D.I.). Una di esse teneva in mano una copia del periodico mentre l’altra reggeva una specie di quaderno dove segnava, con fare vagamente intimidatorio, i nomi e i cognomi di chi si abbonava (nella colonna delle “buone”) e soprattutto, con gesto vistoso,i nomi e i cognomi delle “cattive” (come mia madre, elettrice democristiana) che non si abbonavano. In tal modo si realizzava una mappatura del territorio, con schedatura di chi la pensava diversamente.

Va bene stigmatizzare il gesto di Salvini ma,in conclusione, sarebbe il caso di ricordarsi anche di gesti similari compiuti da chi aveva scelto di militare a sinistra. Usare due pesi e due misure, come sempre, non fa bene nè alla verità nè alla democrazia.

