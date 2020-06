Quasi il 70% delle richieste di finanziamento entro i 30 mila euro già distribuiti alle imprese del territorio

Tempo di lettura: 2 minuti

Da: Caricento Ufficio Relazioni Esterne

Procedono senza sosta le erogazioni dei finanziamenti agli imprenditori che hanno fatto richiesta di liquidità entro i 30 mila euro; parallelamente continuano anche le sospensioni fino a 12 mesi sui pagamenti delle rate dei mutui ipotecari e degli altri prestiti personali in fase di rimborso.

In seguito alla conversione in Legge n.40 del 5 giugno 2020 del D.L. n 23/20 che prevede l’ampliamento dei finanziamenti alle imprese da 25.000 a 30.000 euro con durata massima fino a 120 mesi, continuano a salire le erogazioni sulle imprese che, ad oggi, superano la soglia dei 13 milioni di euro di importi liquidati. Delle circa 1.000 pratiche pervenute ne sono già state gestite il 70%.

“ Stiamo facendo la nostra parte per far fronte alle conseguenze di questa emergenza, assicurando continuità alla catena produttiva delle imprese del nostro territorio e ponendo le basi per una sana ripresa dell’economia – ha dichiarato il Direttore Generale, Ivan Damiano – Sale anche il totale dei debiti residui che abbiamo congelato per venire incontro alle famiglie che si sono trovate in difficoltà a causa della pandemia ”

A fine giugno sono infatti 2.051 le richieste di moratoria arrivate a Caricento per un totale di crediti congelati che ammonta ad oltre 265 milioni di euro. Circa 570 domande sono arrivate da privati per un ammontare di 43,5 milioni.

Infine Caricento ha ricevuto un totale di 249 richieste di anticipo cassa integrazione, interamente prese in carico dal personale dedicato alla gestione delle pratiche. 178 i clienti che hanno già beneficiato della prima tranche di erogazioni.

