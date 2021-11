Tempo di lettura: 8 minuti

La storia dei padroni dei giornali

Estratto daPiccola storia Il 23 aprile 2020 John Elkman, cioè la famiglia Agnelli, diviene proprietaria del 60,9% de la Repubblica, il numero 2 dei quotidiani italiani. La primissima cosa che fa la nuova proprietà, lo stesso 23 aprile, è nominare il nuovo direttore, prelevandolo dalla direzione de La Stampa, numero 3 dei quotidian italiani e da sempre proprietà della famiglia. Proprio come la Juventus.

Il nuovo direttore si chiama Maurizio Molinari, uomo fidatissimo; prima de La Repubblica dirigeva proprio la Stampa.

Insomma, un fulmineo cambio della guardia, passando sulla testa dei giornalisti e collaboratori della Repubblica, compresi i rappresentanti sindacali.

Seguì uno sciopero, l’abbandono di alcune firme, ma la nave continuò a navigare. Cambiando rotta naturalmente: non si compra un grande giornale senza una strategia precisa.

La linea viene espressa dagli editoriali che Maurizio Molinari mette in prima pagina ogni giorno, osando per la prima volta affiancare il commento domenicale del vecchio fondatore, tanto vecchio da non poter più essere controllato politicamente.

l ODecair i, chd . appresero del cambio della guardia al appresero la notizia il mattinol

, già direttorentrasferepassando . , pasando sulla secondo (l secondo giorprimo Gruppo editoriale GEDI e il Consiglio di Amministrazione nomina Maurizio Molinari nuovo direttore

Quando nel 2020 Il gruppo di Agnelli si è ‘mangiato’ La Repubblica e ha cambiato il direttore, l’aria si è fatta più pesante. Il Mite Si è subito capito che il mite Maurizio Molinari avrebbe imposto un triplo giro di vite. Le sue dichiarazioni a Rai Plai (vedi l’articolo di ‘ultima e cv deve essere ASu tutti la velinar Tutti . I Canali Televisivi mCorriere,,,, (DE, Stanriferimento rilaF(quelli che erano un temtutta la stampa italiana – una delle piLè abbasta super interventsta Fin qui, tutto normale. QuelloMa quello che è…–

car accellerare, togliere le regole e assegnare i grandi appalti. I No Tav sono solo un pccola fastidiosa pietra sulla via del progresso e della modernità.

Normale quindi che il governo Draghi continui

Da molto tempo la nostra piccola testata denuncia la disinformazione sulle ragioni e gli obbiettivi del movimento No Tav. Nella narrazione dei grandi giornali e dei canali televisivi chi si oppone alle Grandi Opere e ai suoi effetti devastanti sul tessuto sociale e sull’ambiente è dipinto come un anarchico, un violento, un estremista, un terrorista.

Poco importa se questo movimento – in Val Susa come in tante parti d’Italia – interessi decine di migliaia di persone, intere comunità con Sindaci in testa, e tecnici, geologi, urbanisti, economisti, professori universitari. Poco importa che il movimento No Tav abbia molte volte dimostrato non solo il devastante impatto ambientale e antropico delle Grandi Opere, ma anche la loro inutilità e il loro costo folle, buono solo a saziare gli appetiti dei soliti grandi player economici. Non basta che il movimento stesso abbia prodotto studi scientifici e progetti alternativi, ispirati al rispetto e non alla rapina del territorio e delle comunità che lo abitano.

Per il governo – ora più che mai che, insieme a Draghi e alla pandemia ,è arrivata la prima pioggia di miliardi del PNNR – il primo grande obbiettivo è ‘riaprire i cantieri’, e riaprirli in fretta. Accelerare, assegnare gli appalti eliminando i lacci e lacciuoli delle norme anticorruzione. Il movimento No Tav è sono una fastidiosa pietruzza, da levare dal sentiero, con le buone o con le cattive..,. E per cattive, leggasi: le cariche, le botte, gli arresti.

Che il governo Draghi, un inedito incrocio tra un governo di Unità Nazionale e un governo dell’Alta finanza, si muova secondo questa direttrice è abbastanza scontato. Meno scontata è la lettura che i media italiani si siano piegati a questa direttiva senza un lamento. Ripetendo il mantra delle Grandi Opere fattore di progresso e soprattutto oscurando completamente la voce del movimento antagonista. Si tratta di un tradimento totale delle regole auree del giornaliksmo, abdicare alla ricerca sul campo, alla pluralismo dell’informazione, al necessario riferimento alle fonti.

Corriere. La Stampa, Repubblica, Resto del Carlino, La BNazione, Il Tempo, Circuito delle Gzzette (tante testate e solo 3 grandi padroni) tirano al volata al resto delle testate e ai canali televisivi, Pubblici e privati. Su tutti troviamo lo stesso ritornello di regime. Il movimento no tav deve rimanere nel ghetto. In gabbia. Tra i delinquesti e i terroristi.

Quando Il gruppo di Agnelli si è ‘mangiato’ La Repubblica e ha cambiato il direttore, l’aria si è fatta più pesante. Il Mite Si è subito capito che il mite Maurizio Molinari avrebbe imposto un triplo giro di vite. Le sue dichiarazioni a Rai Plai (vedi l’articolo di ‘ultima e cv deve essere ASu tutti la velinar Tutti . I Canali Televisivi mCorriere,,,, (DE, Stanriferimento rilaF(quelli che erano un temtutta la stampa italiana – una delle piLè abbasta super interventsta Fin qui, tutto normale. QuelloMa quello che è…–

car accellerare, togliere le regole e assegnare i grandi appalti. I No Tav sono solo un pccola fastidiosa pietra sulla via del progresso e della modernità.

Normale quindi che il governo Draghi continui

gli abitad tar dal pasto y jutiltà economicae il costo folle, y gran di opere i limiti a denunciare l’inutilità opporsi all’imperativo categorico di Grandi Opere per saziare l’appetito dei Grandi Player grandi gruppi e che terreno difrnon solo dache non portanooil lquesto movimento non si limiti a xonfurtare criticarele Gra ndi Opere ma oroponfag proaPARLiamo di un movimento dicventatovgramed8ia temonizzazione del movimento No Tav diventato, nella narrazione dei med8ia sinonino di equi , Le decine di migliaia di persone, migliaiadivengato sinonimo di questa piccola tesn

di Giorgio Mancuso

Il movimento No Tav ha organizzato venerdì l’iniziativa “Una pioggia di Querele su Molinari” in risposta alle accuse pesanti ed immotivate al movimento lanciate da Maurizio Molinari, direttore de La Repubblica, nella trasmissione “Mezz’ora in più” andata in onda su RAI3 il 10 ottobre 2021[1]. In quell’occasione Molinari disse:

“I no tav sono un’organizzazione violenta, quanto resta del terrorismo italiano degli anni settanta. Aggrediscono sistematicamente le istituzioni, la polizia, anche i giornali, minacciano giornalisti a Torino e la cosa forse più grave che sono in gran parte italiani che si nutrono anche di volontari che arrivano da Grecia Germania e a volte dalla Francia…”

Ed aggiunse:

“Per un torinese ‘No Tav’ significa sicuramente terrorista metropolitano, chiunque vive a Torino ha questa accezione…”

Queste accuse, benché non siano una novità, non sono accettabili per un movimento popolare e democratico con un forte radicamento nel territorio che si batte da più di trent’anni contro un’opera inutile, costosissima ed ambientalmente devastante.

Un movimento con forti legami internazionali e le cui ragioni sono state giudicate valide in una apposita sessione del Tribunale Permanente dei Popoli

Così più di 150 attivisti no tav si sono dati appuntamento al Palazzo di Giustizia di Torino ed alla caserma dei Carabinieri di Susa con un modulo ed una marca da bollo da 3 euro e 92 per presentare le querele nei confronti di Molinari; si sono messi in fila attendendo il loro turno per presentare la denuncia. Nell’attesa hanno informato i passanti con cartelli e striscioni.

[1] La trasmissione, incentrata sull’aggressione squadristica alla sede della CGIL del giorno precedente, è disponibile su Rai Play (Per un breve estratto con la parte che qui interessa https://youtu.be/9E3EauAkJzM)

Giorgio Mancuso

Sono umanista da sempre con una fede profonda sulla possibilità e la necessità di costruire un nuovo mondo, fatto di relazioni solidali e profonde, dove l’essere umano sia il valore e la preoccupazione centrale. Negli anni ho cercato di rendere reale questa prospettiva con un interesse particolare per il sociale: partecipando ai social forum nel 2000, animando progetti di cooperazione in Senegal fino al 2010 per arrivare oggi ad occuparmi delle problematiche legate all’economia con un occhio attento a tutti quei movimenti che propongono organizzazioni economiche alternative più vicine all’essere umano. Dal 2010 faccio parte de La Comunità per lo sviluppo Umano, organismo culturale del Movimento Umanista. Sono anche un fanatico di internet, dell’open source e della sua filosofia.

Commenta