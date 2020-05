Question Time su sanificazione strade

Tempo di lettura: 3 minuti

Da: Francesco Colaiacovo, Il Consigliere Comunale

Premesso

Che da circa due mesi è stata avviata un’operazione di pulizia delle strade su gran

parte della rete comunale;

Che di tale operazione, l’amministrazione comunale e in particolare l’Assessore

Balboni, ha dato comunicazione più volte come di attività volta a sanificare strade e

marciapiedi, nell’ambito delle azioni messe in campo per contenere l’epidemia da

Covid 19;

Considerato

Che tale operazione non avendo raggiunto tutta la rete stradale del comune, ha messo

in apprensione i cittadini residenti nelle vie rimaste scoperte dalla cosiddetta

sanificazione, sentendosi meno tutelati e più esposti al contagio da Coronavirus;

Che nel corso della IV commissione consiliare di mercoledì 6 maggio u.s. in cui c’è

stata l’audizione dei direttori dell’Azienda Ospedaliera e dell’Azienda USL, è stata

posta specifica domanda circa il prodotto utilizzato nella pulizia delle strade, se si

tratta di disinfettante chimico e quindi dannoso per l’ambiente e per la salute delle

persone o se si tratta di derivati floreali, che però non hanno nessuna attività

battericida, così come confermato dallo stesso dott. Carradori;

Appreso

Che nella risposta data dall’Assessore Balboni a un’interpellanza della Consigliera

Ferraresi, è stata allegata la scheda tecnica del prodotto impiegato nel lavaggio delle

strade, in cui si conferma che trattasi di componente enzimatica di prodotti vegetali, il

quale svolge funzione di “ attivatore biologico specifico per la pulizia e deodorazione

di cassonetti, superfici lavabili,vetri etc…il prodotto svolge una funzione rinfrescante

e pulente prevenendo la formazione di cattivi odori e lasciando una gradevole

profumazione”.

Che tale scheda datata 2016, era allegata al bilancio d‘Ambito 2019, firmato

dall’allora Presidente di ATERSIR Tiziano Tagliani, quando nulla si sapeva del

Covid 19 e sulle azioni da attuare per prevenirne il contagio;

Ritenuto

Che pur valutando come una buona pratica il lavaggio delle strade, sia pericoloso

adottare una modalità comunicativa che induce a falsi convincimenti tra la

popolazione, nel pieno di una pandemia;

Che la comunicazione circa la sanificazione delle strade come misura di contrasto

alla diffusione del Covid 19, può indurre le persone residenti nelle vie oggetto del

lavaggio, a ritenere la zona di residenza più sicura e di conseguenza abbassare il

livello di attenzione e prevenzione con rischi per la salute e diffusione del contagio.

Si chiede al Sindaco e all’Assessore competente

Se ritiene chiarire i reali effetti della pulizia delle strade, ma soprattutto se ritiene

opportuno, quando è in gioco la salute dei cittadini, comunicare le azioni

dell’Amministrazione utilizzando modalità comunicative scevre da inopportuni

protagonismi e il più possibile trasparente e comprensibile, senza indurre errate

aspettative e convincimenti tali da condizionare in modo errato i comportamenti delle

persone.

Commenta