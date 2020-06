Question Time sui giochi del parco di Porotto

Tempo di lettura: 2 minuti

Da: La consigliera comunale PD

Caterina Ferri

CONSIDERATO CHE

• Nella risposta PG 56859 del 09 giugno 2020 all’interrogazione di pari oggetto del 09 marzo

2020, a firma del Vice-Sindaco Lodi, si legge che “sentito l’Ente Gestore della manutenzione

del verde comunale Ferrara Tua S.r.l., si rappresenta che è in programma la rimozione dei

giochi ammalorati presenti nel parco giochi di via Todeschi a Porotto. Nel frattempo, in

attesa della loro rimozione, l’Ente Gestore metterà in sicurezza l’area con l’installazione di

un cartello di avviso che le attrezzature non sono utilizzabili ed è pertanto vietato il loro

utilizzo”;

• Che nella stessa data, 09 giugno 2020, il vicesindaco ha pubblicato un post sulla sua pagina

Facebook in cui invita i cittadini a fotografare la situazione dei giochi per bambini nelle aree

pubbliche della città, per consentire all’Amministrazione comunale di decidere la

sostituzione

SI CHIEDE

– Quali siano i tempi previsti per la dichiarata messa in sicurezza e per la rimozione dei

giochi, al fine di salvaguardare l’incolumità dei bambini;

– Se oltre alla rimozione sia prevista una sostituzione dei giochi, e in che tempi, considerato

lo stato di ammaloramento in cui versano ormai da mesi.

Commenta