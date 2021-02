Tempo di lettura: 2 minuti

da: Ufficio Stampa Coldiretti Emilia Romagna

Sono 12.000 le aziende agricole in Emilia-Romagna condotte da imprenditrici

“Le nomine a presidenti delle bonifiche Renana e Parmense di Valentina Borghi e Francesca Mantelli sono un riconoscimento importante dei meriti e delle competenze di due imprenditrici agricole che negli anni hanno saputo dimostrare il proprio valore conducendo le proprie aziende e arrivando, giovanissime, a ricoprire ruoli istituzionali di grande rilevanza”. Con queste parole Luciana Pedroni, responsabile regionale di Coldiretti Donne Impresa Emilia Romagna ha commentato i risultati conseguiti nelle scorse settimane dalla presidente di Coldiretti Bologna, Valentina Borghi e dalla delegata di Coldiretti Giovani Impresa Parma, Francesca Mantelli, neoelette alla guida dei consorzi di bonifica Renana e Parmense.

“Non è un caso – prosegue la Pedroni – che un traguardo del genere sia stato raggiunto da due esponenti del comparto agricolo che, soprattutto dall’entrata in vigore della Legge d’Orientamento, fortemente voluta da Coldiretti, ha visto espandersi notevolmente la presenza innovativa delle donne nelle attività connesse a quella agricola come la trasformazione dei prodotti, il settore dell’agribenessere, le fattorie sociali, il recupero di antiche varietà, le fattorie didattiche, gli agriasilo, la pet-therapy fino al protagonismo delle donne nei mercati degli agricoltori di Campagna Amica, negli agriturismi o nelle associazioni per la valorizzazione di prodotti tipici nazionali”.

“Oggi le aziende condotte da donne in regione sono circa 12.000, su un totale di 55.000” ha detto la delegata di Donne Impresa Emilia Romagna “ma il totale delle donne che lavorano in agricoltura in Emilia Romagna supera le 80.000”.

