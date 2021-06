Raccolta alimentare Lions Club Ferrara Estense.

I LIONS CONTRO LA FAME:

Dopo il successo della raccolta alimentare di Dicembre, prosegue l’impegno del Lions Club Ferrara Estense nel service contro la fame e le nuove povertà.

Dal 7 al 26 di giugno, tutti i giorni (sabato e domenica compresi) dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 19:00, si potranno consegnare generi alimentari e di prima necessità in Via Compagnoni, 95 (campanello “Tralli”) che il Lions Club Ferrara Estense porterà poi all’Emporio Solidale Il Mantello, associazione che da anni opera nel sociale per aiutare le famiglie ferraresi in dificoltà.

Sono richiesti soprattutto pasta, passata di pomodoro, sale, olio, cafè, pesce in scatola, panetteria secca, biscotti, legumi, the e tisane, prodotti senza glutine, prodotti per l’igiene della casa.

Anche il Circolo Gad del PD collabora con la raccolta alimentare mettendo a disposizione la propria sede per la consegna tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 19, segnale che la solidarietà e la beneficenza non hanno colori ma bensì volontà di cittadini di far del bene per il prossimo.