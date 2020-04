Tempo di lettura: 2 minuti

Da: Nicola Minarelli, segretario provinciale PD

Radames Costa

Una vita al servizio della comunità.

Si è spento all’età di 90 anni Radames Costa. Come tanti esponenti del PCI nel secolo

scorso si era dedicato fin da giovanissimo alla politica attiva mettendosi al servizio

della comunità facendo politica attiva nel sindacato e poi nell’amministrazione della

città e della Regione

Figlio del partigiano Ugo Costa, ucciso a Cassana – Porotto pochissimi giorni prima

della Liberazione, cresciuto negli ideali paterni negli anni cinquanta si occupa di

politiche sindacali e diventa dirigente della CGIL, poi della segretaria provinciale del

PCI.

Negli anni caldi della contestazione giovanile e dell’autunno caldo ricopre la carica di

presidente della provincia (1967 – 1970) e poi diventa sindaco della città per due

legislature fino al 1980, la sua opera di amministratore continuerà negli anni seguenti

come consigliere e assessore regionale. Infine dal 1966 al 2006 sarà presidente

dell’ANPI provinciale.

Schivo, tenace, aveva una grande dote per un amministratore: sapeva ascoltare.

Aveva peraltro un particolare intuito politico che lo portava a trovare soluzioni

condivise soprattutto nel campo dell’economia e dell’urbanistica. A metà degli anni

settanta varò il primo grande piano regolatore della città avvalendosi della

collaborazione di grandi professionisti e di famosi architetti. Consapevole

dell’importanza di decisioni, è ricordato anche per non aver avuto indugi a requisire

la storica fabbrica di calzature Zenith, sempre negli anni settanta, in un momento di

grave crisi dell’occupazione e di problemi dei lavoratori.

La sua formazione è propria stata sul campo e si è speso con rigore e consapevolezza

di essere al servizio di tutti i suoi concittadini.

Ricorderemo il suo insegnamento.

